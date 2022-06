© Copyright : DR

Après plus de 15 ans à la tête de l’aéroport Houari Boumédiène d’Alger, Tahar Allache a été limogé hier, mardi 31 mai, et remplacé séance tenante par l’un de ses collaborateurs. Ce limogeage intervient deux semaines après un désagrément causé au chef de l’armée algérienne, qui n’a pas pu y trouver des toilettes avant de prendre un vol domestique.

Selon le site Annaharonline , repris par d’autres médias algériens, Tahar Allache, directeur de l’aéroport international d’Alger, a été limogé mardi 31 mai. C’est l’ex-directeur de la logistique du même aéroport, Omar Halis, qui a été désigné à sa place.

Bien que l'identité d'une personne ayant décidé du renvoi brutal de Tahar Allache n’ait pas été précisée, ce limogeage était dans l’air depuis une quinzaine de jours. Non parce qu’il est de notoriété publique que la mauvaise gestion prévaut dans tous les compartiments de cet aéroport, ni à cause d’une quelconque volonté visant à mettre un holà à la corruption qui y gangrène la police des frontières ou la douane, entre autres corps constitués, mais la raison est ailleurs.

Comma l’avait annoncé auparavant le site Algeriepart, le chef d’état-major de l’armée algérienne, le général Saïd Chengriha, était passé le 16 mai dernier par le salon d’honneur de l’aéroport Houari Boumédiène d’Alger, d’où il devait prendre un avion à destination de la 5e région militaire, à Constantine.

Bien évidemment, étant constamment pris de besoins pressants à cause de sa maladie urologique, entre autres pathologies chroniques, il a demandé, avant de prendre place dans l’avion, d’aller à la «salle d’ablutions», un euphémisme pour désigner les toilettes. Bien mal lui en pris, puisque le service de sécurité l’accompagnant l’a informé que tous les sanitaires du plus grand aéroport du pays étaient en ruine, en raison de travaux de réfection qui avaient été commandés par la Société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires (SGSIA), que dirige là-aussi Tahar Allache, le désormais ex-directeur de l’aéroport international d’Alger.

On ne sait pas comment le général Chengriha a pu alors se sortir de ce mauvais pas, mais tout un chacun a compris à ce moment précis que le chef de l’armée algérienne allait en remettre une couche en faisant tomber des têtes au sein de la direction de l’aéroport.

D’ailleurs, toujours selon le site Algeriepart, «Tahar Allache (…) s’est fait honteusement tancer par les services du protocole du chef d’état-major de l’armée qui lui ont fait part des critiques acerbes de Chengriha (…) relatives à la gestion du salon d’honneur de l’ancienne aérogare, et ce devant Abderrahmane Yacef, le directeur d’exploitation de la SGSIA». Finalement, c’est le secrétaire général du ministère des Transports qui a débarqué hier, mardi 31 mai 2022, à l’aéroport pour signifier à Allache qu’il a été démis de ses fonctions.