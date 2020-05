Algérie: pour limiter les importations, le régime concocte une nouvelle recette

Les réserves de change algériennes ont fondu comme neige au soleil.

Le ministre algérien du Commerce extérieur fait état d'une nouvelle trouvaille pour redresser le déficit de la balance commerciale. Avant lui, Tebboune, alors Premier ministre, avait expérimenté une recette similaire qui avait échoué. Et il n'est pas certain que celle-ci ait plus de chance.

Par Mar bassine