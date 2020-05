Algérie. Covid-19: indignation et colère après le décès de la docteure Boudissa, enceinte de 8 mois

La docteure Boudissa, enceinte de 8 mois et atteinte par le Covid-19, est décédée suite à des décisions incompréhensibles et inhumaines. Le limogeage, dimanche, du directeur de l’hôpital où elle exerçait, n’a pas atténué l'indignation et la colère de ses collègues.

Par Karim Zeidane