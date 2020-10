© Copyright : DR

À l’occasion d’une campagne de tests inédits à ce jour, Boeing et l’université d’Arizona ont constaté que les solutions de nettoyage actuellement utilisées par les compagnies aériennes sont capables de détruire efficacement le virus.

Dans un communiqué, l’avionneur américain explique avoir effectué ces tests dans le cadre de son initiative Confident Travel («Voyager en toute confiance») dans le but de soutenir ses clients, tout en améliorant la sécurité et le bien-être des passagers et des membres d’équipage pendant la pandémie de Covid-19.

Les tests ont eu lieu au cours de l’été, à bord d’un avion Boeing inoccupé qui a été contaminé par un virus vivant appelé MS2, précise la même source. Le département des sciences environnementales de l’université d’Arizona a corrélé l'expérience et ses résultats avec le SRAS-CoV-2, le virus à l’origine du Covid-19, dans un environnement de laboratoire protégé.

«Ces solutions de nettoyage ont été testées dans d’autres environnements, mais le comportement à bord d’un avion est différent. Il était par conséquent essentiel que nous puissions évaluer et confirmer que les produits chimiques et les techniques dont nous recommandons l’utilisation à nos clients sont efficaces et éprouvés en première ligne», a déclaré Mike Delaney, responsable de l’initiative Confident Travel de Boeing. «C’est exactement ce que nous a permis de valider cette collaboration avec l’université d’Arizona, dont l’expertise en virologie est reconnue au plan mondial», a-t-il ajouté.

Sûr et inoffensif pour l’homme, le virus bactériophage MS2 est plus difficile à détruire que le SRAS-CoV-2 (Covid-19). Des études scientifiques et industrielles l’utilisent depuis de nombreuses années, mais c’était une grande première à l’intérieur d’une cabine d’avion. L’université de l’Arizona a fourni le virus MS2 et analysé le résultat des tests.

«Cette étude nous a permis, pour la première fois, de tester et de valider la capacité des solutions désinfectantes à tuer le virus SARS-CoV-2 à bord d’un avion», a déclaré le Dr Charles Gerba, microbiologiste à l’université d’Arizona.

Dans le cadre de cette étude, le virus MS2 a été injecté à des endroits stratégiques à haute densité de contact situés d’un bout à l’autre de la cabine: tablettes escamotables, accoudoirs, coussins des sièges, compartiments de rangement supérieurs, intérieur des toilettes et bloc-cuisine.

L’université de l’Arizona a analysé chaque zone a posteriori afin de déterminer l’efficacité du processus de désinfection. Les résultats font état de différents niveaux d’efficacité, mais au bout du compte, tous les produits, les méthodes et les technologies recommandés ont permis de détruire le virus MS2.

Boeing et l’université d’Arizona continuent de tester en laboratoire les méthodes de nettoyage préconisées contre le SARS-CoV-2 et d’autres virus similaires afin d’en valider efficacité, conclut le communiqué.