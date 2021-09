© Copyright : DR

L’administration de YouTube vient de décider la fermeture définitive de la chaîne du ministère algérien de la Défense qui diffusait sur sa plateforme. En cause: les mensonges, diffamations, insultes et atteintes à l’honneur des personnes dont se rend régulièrement coupable ce média militaire.

Le ministère algérien de la Défense, département officiellement relevant du président Abdelmadjid Tebboune, mais trusté en réalité par le chef d’état-major de l’armée algérienne, le général Saïd Chengriha, vient de recevoir une gifle humiliante de la part de la direction de YouTube.

La chaîne de ce ministère, diffusée sur la plateforme du réseau mondial, a été tout simplement fermée en raison de ses contenus jugés totalement irrespectueux des règles élémentaires de l’éthique et de la déontologie.

La goutte qui a fait déborder le vase n’est autre que la diffusion sur YouTube d’un programme commandé par l’armée à la télévision publique algérienne, et qui consiste en un prétendu reportage sur certains opposants politiques algériens vivant en exil, mais très actifs et très critiques du pouvoir de la junte sur les réseaux sociaux.

Présents en particulier sur YouTube, où ils affichent des chiffres d’audience records démontrant qu’ils sont très suivis par les Algériens, très loin devant tous les médias algériens, publics et privés réunis, ces opposants ont fait l’objet d’insultes et d'accusations en tout genre dans le contenu incriminé. Accusations de trahison, complot contre l’Algérie et collusion avec ses ennemis «étrangers» présumés, terrorisme, responsabilités dans des meurtres et incendies de forêts… Tout y passe. De grossiers mensonges et une propagande d’un autre temps, indignes d’une armée conventionnelle.

L’un de ces opposants, nommément cité dans la vidéo incriminée, le journaliste Hichem Aboub, exilé en France, a justement commenté la fermeture de la chaîne du ministère algérien de la Défense algérien par YouTube.

Cette fermeture de la chaîne du MDN est aussi une façon pour YouTube d’infliger un coup dur au régime qui ne lésine sur aucun moyen pour détourner les Algériens des graves problèmes qu’ils endurent au quotidien: pouvoir d’achat totalement laminé, flambée croissante des produits de large consommation, rareté des denrées de première nécessité comme la farine, l’eau, l’huile, l’oxygène, absence de médicaments indispensables pour lutter contre des maladies graves comme le cancer, ruée sans précédent des citoyens vers les côtes espagnoles au péril de leur vie…

La mise à nu de ces mensonges flagrants vient même de pousser le haut commandement de l’armée algérienne à mettre en sourdine sur la toile plusieurs médias qui lui sont affidés, et qui ne sont plus accessibles à partir de nombreux pays.

Pour camoufler le naufrage irréversible du régime et la faillite de son modèle économique, la junte se livre à une propagande d’un niveau lamentable.

Dans son dernier discours prononcé samedi 25 septembre 2021 devant les membres du gouvernement, des walis, et en présence bien évidemment du général Saïd Chengriha, chef d’état-major de l’armée, le président algérien Abdelmadjid Tebboune, s’est attaqué aux médias des pays voisins. Selon lui, à part la Tunisie, les sites électroniques de tous les pays frontaliers de l’Algérie (Maroc, Mauritanie, Libye, Mali, Niger) ne cessent de l’attaquer régulièrement.

Pourtant, il a fini par affirmer exactement ce que disent tous les médias étrangers sur l’Algérie. En effet Tebboune a déclaré devant les hauts commis de l’Etat qu’«il ne faut pas cacher le soleil avec un tamis: notre économie répond parfaitement à la définition d’une économie sous-développée. C’est une économie désintégrée, une économie où il n’y a pas d’échanges intersectoriels, une économie orientée vers l’importation».

Ce qui ne l’a pas empêché de renouer avec ses envolées lyriques pour déclarer que l’Algérie est «une force de frappe, et une puissance reconnue par le monde entier, sauf par les Algériens eux-mêmes». Le fin mot de tous les efforts investis actuellement par la junte et ses relais est lâché par le président Tebboune: les Algériens sont appelés à reconnaître la puissance de leur pays et même à être fiers du quatuor de généraux séniles qui les dirigent: Saïd Chengriha, Khaled Nezzar, Mohamed Mediène et Mhenna Djebbar.

Mais qui cherche-t-on à tromper? Le peuple algérien qui fuit un pays soi-disant pétrolier pour jouer sa vie à pile ou face dans une traversée périlleuse de la Méditerranée, qui ne peut plus manger de viande blanche, ni se procurer des médicaments pour se soigner contre des maladies mortelles? Les Algériens méritent mieux que la junte militaire et «Tebboune l’usurpateur» qui lui sert de façade.

La propagande des généraux et les propos exaltés de Tebboune sont vains. On ne peut pas effectivement cacher le soleil avec un tamis. Ce soleil brûle les citoyens algériens, enflamme les prix des denrées alimentaires et leur donne soif.

La grotesque propagande du régime n’y changera rien. La gifle que vient d’asséner YouTube à la junte militaire montre que les ressorts d’un autre âge auxquels elle recourt sont caducs. Cette suppression constitue aussi une humiliation pour une armée, supposée garder de la hauteur et un peu d’honneur, ne serait-ce que pour épargner le moral des troupes.