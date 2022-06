© Copyright : DR

Le personnel de trois bases françaises de Ryanair a déposé un préavis de grève illimitée, notamment pour le jeudi 14 juillet, jour de Fête Nationale en France. Cette annonce coïncide également avec les vagues de départs et d’arrivées des vacances. Les vols vers le Maroc sont ainsi compromis.

Les salariés de trois bases françaises de Ryanair (Beauvais, Marseille et Toulouse) ont déposé un préavis de grève illimitée, notamment pour le 14 juillet. Cette grève coïncide également avec les vagues de départs et d’arrivées des vacances. Selon BFMTV, les vols vers le Maroc pourraient être menacés cet été.

En plus du Maroc, cette grève pourrait menacer les vols vers l’Italie, l’Espagne, le Portugal, la Grèce, la Corse ou encore l’Angleterre, l’Ecosse et l’Irlande. En cause, les salaires et les conditions de travail. Ce mouvement n'est pas que français, puisque tous les navigants espagnols de la compagnie ont également déposé un préavis de grève, précise BFMTV.

Un communiqué du Syndicat national français du personnel navigant commercial explique que «les dates concernées par cette grève seront communiquées en temps voulu à la compagnie», mais qu’«il est cependant clair qu’en ligne de mire seront le pont du 14 juillet ainsi que les vagues de départs et d’arrivées des vacances des estivants».

Comme dans beaucoup de compagnies, les salariés de Ryanair exigent des hausses substantielles de salaires et des recrutements à l'heure où le trafic reprend fortement alors que les effectifs ont baissé suite à la crise sanitaire, explique BFMTV. De quoi générer des pénuries et donc d'importantes perturbations dans les aéroports européens.

Ce média français signale, par ailleurs, que les aéroports ne sont pas en reste. «Après une grève le 9 juin dernier qui a notamment entraîné la suppression d'une centaine de vols et des retards, une nouvelle action pourrait être menée par les personnels des aéroports parisiens à la veille des premiers départs pour les vacances d'été», précise-t-on.

La compagnie irlandaise compte, rappelons-le, opérer 37 routes dès cet été, desservant ainsi le Maroc depuis 45 aéroports européens vers 10 destinations marocaines, à savoir Agadir, Essaouira, Fès, Marrakech, Nador, Ouarzazate, Oujda, Rabat, Tanger et Tétouan. La compagnie s'engage sur une capacité record de 2.073.600 sièges, soit une augmentation de 54% par rapport à 2019, année de référence pré-Covid.