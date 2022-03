© Copyright : DR

Ryanair vient de lancer sur son site une campagne internationale pour promouvoir la destination Maroc en été. Selon des opérateurs touristiques approchés par Le360, cette initiative démontre la force des liens forts qu’entretient cette compagnie aérienne irlandaise avec le Royaume.

Sur son site, Ryanair, partenaire stratégique du Royaume, a lancé une campagne internationale visant à promouvoir la destination Maroc, décrite comme étant un nouveau «hotspot» (destination touristique importante, Ndlr).

«Notre destination phare cet été. Avec une atmosphère animée, des températures élevées et des plages fascinantes, la côte ouest du Maroc est notre secret le mieux gardé que nous ne pouvons plus cacher! Raisons pour lesquelles, le Maroc devrait être en tête de votre “bucket list”. (...) Le Maroc attend votre arrivée cet été! Alors réservez!», peut-on lire sur le site de ce transporteur aérien, qui constitue l’un des principaux acteurs de l’activité aérienne du Royaume.

Selon plusieurs opérateurs touristiques approchés par Le360, cette campagne internationale qui vient d’être lancée par Ryanair est «très valorisante» pour la destination Maroc. Il s’agit d’une bonne nouvelle dans le cadre du contexte de la relance et une initiative à saluer, qui démontre l’investissement de cette compagnie aérienne irlandaise pour le Maroc et le résultat des efforts fournis par l’Office national marocain du tourisme (ONMT) afin de sécuriser les vols Ryanair sur le Royaume.

En effet, Adel El Fakir, directeur général de l’ONMT, avait rencontré en février le top management de la compagnie, notamment Jason McGuinness, directeur commercial de Ryanair.

A l’issue de cette rencontre, la plus grande compagnie aérienne d’Europe avait confirmé sa confiance dans la destination Maroc et fixé des objectifs de croissance ambitieux. C’est ainsi que pour la saison été 2022 (avril-octobre 2022), la programmation marocaine de la compagnie dépassera de plus de 50% la capacité de la même période de 2019.

Rappelons que la compagnie connecte le Maroc depuis 51 aéroports européens vers 10 destinations marocaines, et représente un acteur de premier plan pour le développement des lignes point à point Europe-Maroc, avec plus de 117 routes.

Avec plus de 2,5 millions de sièges par an et un tiers des parts de marché de l’aérien sur le Maroc (chiffres 2019 avant crise sanitaire), la compagnie est leader en termes de capacité sièges sur la destination (hors hub de Casablanca). De plus, Ryanair avait ouvert une base aérienne à Agadir à la suite d’un partenariat ratifié avec l’ONMT, permettant à la compagnie de baser deux avions et impliquant une injection massive de capacité en sièges vers Agadir.