Dans l'émission Stand Up, qui a entamé le 1er janvier 2022 sa sixième saison, Dounia Boutazout (au centre) a rejoint le jury, prenant la place de Nora Sqalli, aux côtés de Mohamed Khiari et Latefa Ahrrare.

© Copyright : SNRT

Sur Al Aoula, Stand Up est de retour pour une saison 6, avec plusieurs nouveautés: Dounia Boutazout a rejoint le jury, il y a de nouveaux coachs, et, surtout, moins de candidats... Voici comment va se dérouler cette nouvelle saison.

L’émission Stand Up sur Al Aoula est de retour. La sixième saison, dont le premier épisode a été diffusée hier, samedi 1er janvier à 21 heures 30 sur la première chaîne, apporte une série de nouveautés, annonce la société nationale de radio et de télévision (SNRT) dans un communiqué. Dounia Boutazout a rejoint le jury, prenant la place de Nora Sqalli, aux côtés des indéboulonnables Mohamed Khiari et Latefa Ahrrare. Et puis il y a moins de candidats et de nouvelles épreuves collant plus à l’esprit de la téléréalité.

Pour offrir aux téléspectateurs des prestations de qualité et favoriser l’éclosion de tous ces talents, 18 candidats seulement ont été sélectionnés pour cette cette saison au lieu des 24 lors des saisons précédentes. Ils bénéficieront ainsi de stages intensifs.

Encadrés par les coachs, les candidats apprennent à maîtriser l'art de se tenir sur scène ainsi que les normes d’un bon stand-up. Ils seront également sensibilisés aux différentes étapes de la compétition. Tout au long du concours, coachs et candidats formeront une seule et même équipe, et se battront ensemble pour gagner.

Aussi, en plus des prestations des candidats et pour s’évader de la compétition, chaque prime verra la participation de trois guests stars: des chanteurs ou des humoristes, qui viendront se produire sur la scène de stand-up et qui apporteront leur touche particulière à la soirée.

Dans cette saison 6 de Stand Up, il y aura aussi de nouveaux coachs. Trois ténors de l’humour ont rejoint l’équipe de coaching: Taliss, Rafik et Yassar, un trio très suivi sur les réseaux sociaux et très appréciés du grand public. Ils ont d'ailleurs participé à l'ensemble du processus de sélection des candidats.

Chaque coach compte six candidats dans son équipe. Des talents triés sur le volet, pour lesquels les coachs devront se battre pour convaincre un jury d’exception.

Stand Up a aussi prévu cette année 8 primes, divisées en primes de sélection, prime de compétition, primes de quart de finale, prime de demi-finale et enfin le prime de la finale.

La sélection des candidats aura lieu au cours des trois premières primes, pendant desquels six candidats s'affronteront à chaque soirée. Il s’agit d’un stand-up de 5 minutes, pour leur premier contact avec le public et le jury.