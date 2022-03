Selon le média Axios, la rencontre entre Blinken et le prince héritier d’Abu Dhabi à Rabat «a apaisé les tensions»

Rencontre à Rabat entre le secrétaire d'État américain, Antony Blinken et le prince héritier d'Abu Dhabi, Mohammed ben Zayed Al-Nahyane, le 30 mars 2022.

La rencontre de mardi à Rabat entre le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken et le prince héritier d'Abu Dhabi, Mohammed ben Zayed Al-Nahyane, a contribué à «faire baisser les tensions» et à «remettre les relations entre les EAU et les Etats-Unis sur la bonne voie», a déclaré à Axios, l'ambassadeur des Emirats à Washington, Yousef Al Otaiba.

Dans un article signé par son correspondant à Tel-Aviv, Barak Ravid, le média américain rappelle que les relations entre les Etats-Unis et les Emirats «sont tendues depuis l'attaque au missile des Houthis sur Abu Dhabi en janvier». Lorsque le commandant du CENTCOM, le général Kenneth McKenzie, s'est rendu à Abu Dhabi en février, le prince héritier avait refusé de le rencontrer car il lui avait fallu 22 jours pour faire ce déplacement. «Les Emiratis ont également été déçus que l'administration Biden ait décliné leur demande de réinscrire les Houthis en tant qu'organisation terroriste», ajoute Axios. Cette «frustration» a conduit les Emirats arabes unis, membre non permanent du Conseil de sécurité dont il assure la présidence ce mois de mars, à s'abstenir lors d'un vote du Conseil sur «la condamnation de l'invasion russe de l’Ukraine». Washington déterminé à «soutenir le leadership économique du Maroc en Afrique», assure Antony Blinken Les Emirats arabes unis ont voté en faveur d'une résolution similaire quelques jours plus tard au niveau de l’Assemblée générale –après «le lobbying des États-Unis et d'Israël– mais les Émiratis ont repoussé les appels à rompre un accord de production avec la Russie et à pomper plus de pétrole, selon le journaliste. Selon le site américain, la visite du président syrien Bashar al-Assad aux Emirats arabes unis au début du mois a pris de court la Maison Blanche et accru les tensions avec les Etats-Unis. «La rencontre entre Blinken et MBZ au Maroc, qui a duré deux heures, a commencé par une discussion sur les tensions dans la relation, mais est rapidement passée à des questions telles que les attaques des Houthis contre les Émirats arabes unis, l'Iran, la Syrie, les accords d'Abraham et l'invasion russe de l’Ukraine», a déclaré une source informée de la réunion, selon Axios. Selon le porte-parole du département d'Etat, Blinken a déclaré au Prince hériter que les Etats-Unis restaient déterminés à aider les Emirats arabes unis à se défendre contre les menaces en provenance du Yémen et d'ailleurs dans la région. «Ce fut une réunion positive qui aide à remettre les relations entre les Emirats arabes unis et les Etats-Unis sur la bonne voie, là où elles doivent être», a ajouté à Axios l’ambassadeur des Emirats. Visite d'Antony Blinken au Maroc: Aziz Akhannouch s'est entretenu avec le secrétaire d'État américain Au lendemain de la réunion, le Trésor américain a décrété de nouvelles sanctions contre les acteurs clés du programme de missiles balistiques de l'Iran. Selon le site américain, le département du Trésor a spécifiquement cité les récentes attaques et frappes des Houthis par «des mandataires iraniens contre l'Arabie saoudite et les Emirats arabes unis». Selon le correspondant d’Axios, les responsables émiratis ont vu dans le fait que Blinken ait décidé de rencontrer le Prince héritier Mohammed ben Zayed à Rabat, «un signe de l’engagement» des Etats-Unis dans la relation. «Les responsables israéliens ont déclaré qu'ils avaient également essayé d'aider à réparer la relation, et que le sommet du Néguev -qui a réuni Blinken avec le ministre émirati des Affaires étrangères Abdullah bin Zayed- a aidé à jeter les bases de la rencontre avec MBZ au Maroc».

Par Nisrine Zaoui