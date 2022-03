Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken s'adresse aux médias après des réunions en marge de la 76e session de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, le 23 septembre 2021.

Le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, se rendra la semaine prochaine au Maroc et en Algérie, dans le cadre d’une tournée régionale au Moyen-Orient, rapporte mercredi 23 mars 2022, le site d’information américain Axios.

La visite, qui comprendra des escales également en Israël et dans les territoires palestiniens, aura lieu à l’issue du voyage de Blinken en Europe à partir de ce jeudi, en compagnie du président américain, Joe Biden, à Bruxelles, puis en Pologne, selon le correspondant du site Axios, Barack Ravid, qui cite des responsables américains et israéliens.

Le secrétaire d’Etat américain «se rendra lundi d’Israël vers le Maroc et de là, en Algérie», selon les mêmes sources d’après ce journaliste généralement bien informé. Ces visites à Rabat et à Alger interviendront, écrit-il, alors que «ces derniers mois, il y a eu des tensions croissantes entre l'Algérie et le Maroc à propos du conflit au Sahara occidental contesté».

«Blinken devrait arriver à un moment où les relations des Etats-Unis avec nombre de ses partenaires et alliés dans la région sont tendues», poursuit le correspondant d’Axios basé à Tel Aviv, précisant que «l’itinéraire initial (de sa tournée, Ndlr) comprenait des escales en Arabie saoudite et aux Emirats arabes unis, mais comme les dates du voyage ont changé plusieurs fois, ces visites ont été abandonnées».

«Blinken veut profiter de cette visite pour montrer que l'engagement américain dans la région se poursuit, ont déclaré les responsables américains», qui ont parlé au journaliste sous couvert d’anonymat.

En Israël, où il doit arriver samedi soir, le secrétaire d’Etat américain rencontrera des responsables israéliens à Jérusalem et des responsables palestiniens à Ramallah, ajoute-t-il, en indiquant que le roi Abdallah de Jordanie devrait se rendre à Ramallah dimanche pour rencontrer le président palestinien Mahmoud Abbas. «On ne sait pas s'il rencontrera Blinken, qui devrait être à Ramallah le même jour», indique encore Axios.