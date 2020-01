© Copyright : DR

L’accusation d'agression sexuelle dont il faisait l’objet à l’égard d’une jeune femme ayant été requalifiée de «viol» en appel, la star de la pop marocaine est de nouveau dans l’embarras. Ce mardi, Saâd Lamjarred a été renvoyé aux assises.

C’est le quotidien Le Parisien qui apporte l’information: la cour d’appel de Paris estime que le célèbre chanteur marocain doit être jugé pour le viol dont l’accuse une jeune femme, la désormais célèbre Laura Prioul. Elle infirme la décision du juge qui avait requalifié en "agression sexuelle" les faits, survenus à l'hôtel Marriott, à Paris, le 26 octobre 2016.

Un bien négatif rebondissements pour la star marocaine, qui a multiplié les concerts ces derniers temps pour faire oublier la série de scandales d’abus, d'agressions sexuelles et de viols dont il est soupçonné.

Dans les détails, et toujours selon Le Parisien, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a décidé, dans un arrêt rendu ce mardi 21 janvier, de renvoyer le chanteur devant la cour d'assises pour le viol présumé d'une jeune femme.

«Nous sommes satisfaits de cette décision. La chambre de l'instruction a fait une lecture et une analyse rigoureuse des faits, et n'a pas suivi le parquet qui demandait la confirmation du renvoi en correctionnelle. Le viol est un crime, c'est la cour d'assises qui est compétente», commente Me Jean-Marc Descoubes, avocat de Laura Prioul, la plaignante.

Pour l’heure, Saâd Lamjarred nie toute responsabilité dans cette affaire. Tout comme il rejette tout acte sexuel et toute violence sur la jeune femme. Après avoir été lâché par sa première défense, il est aujourd’hui représenté par Me Thierry Herzog et Jean-Marc Fédida. Ces derniers entendent enclencher un pourvoi en cassation dans le but d'éviter un procès d’assises.