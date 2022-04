© Copyright : DR

2M est toujours en tête des audiences au cours de ce mois de ramadan. Selon le dernier communiqué du CIAUMED sur les trois premiers jours de diffusion, elle décroche 67,8% de part d'audience contre 28% pour Al Aoula. Les programmes les plus suivis sont la caméra cachée «Mchiti Fiha», et «Ti Ra Ti» de Hassan El Fad.

La caméra cachée «Mchiti Fiha» diffusée tous les jours en prime time à l’heure du ftour sur 2M a décroché 67,8% de part d’audience durant ce mois de ramadan, annonce le Centre interprofessionnel d’audimétrie médiatique (CIAUMED) dans son communiqué de la mesure d’audience des trois premiers jours du ramadan.

Dans le top 5 des programmes les plus regardées par les télespectateurs marocains, toujours sur 2M, on retrouve «Zenqat Assaadaa» avec 57,3% de part d’audience, suivi de la capsule quotidienne «Ti Ra Ti» avec le couple Hassan El Fad et Mounia Lemkimel, qui a été vue par 8,5 millions de téléspectateurs et a enregistré une part d’audience de 52,1%.

Enfin, en quatrième position, en retrouve la série «El Mektoub» réalisée par Rabii Shajid avec Amine Naji, Meriem Zaimi, Dounia Boutazout et Hind Benjbara avec 51,9% de part d’audience.

Sur Al Aoula, avec une part d’audience globale de 28%, contre 67,8% sur 2M, c’est le Journal Télévisé en arabe et la Météo qui arrivent en tête des meilleures audiences, puis sont suivis de la série «Capitaine Hajiba», avec la célèbre Raouia, vue par 2.988.000 téléspectateurs et le feuilleton «Nissf Al Qamar», suivi par 2.986.000 télespectateurs.