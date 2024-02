Quatre Marocains sur la liste des 100 leaders africains emblématiques du magazine «The New Africa»

Mostafa Terrab, PDG du groupe OCP, l'une des quatre personnalités marocaines présentes sur la liste des 100 leaders africains emblématiques du magazine «The New Africa».. DR

Quatre personnalités marocaines figurent dans la liste des 100 leaders africains emblématiques de l’année 2023 du magazine The New Africa. Il s’agit de Mostafa Terrab, PDG du Groupe OCP, Leïla Slimani, écrivaine, Karima Rhanem, présidente du Centre international de la diplomatie, et Afif Bennani, artiste-peintre.

«Nous sommes fiers de célébrer l’héritage de dirigeants emblématiques qui ont façonné le continent africain par leur engagement inébranlable en faveur du progrès et de l’unité, laissant une marque indélébile sur le cours de l’histoire. Parmi ces pionniers figure Mostafa Terrab, homme d’affaires marocain et président-directeur général de la société publique marocaine d’extraction de phosphate», écrit le média.

«Incarnant l’esprit d’émancipation économique, le Nigérian Aliko Dangote, l’une des personnes les plus riches d’Afrique, a joué un rôle essentiel dans le façonnement du paysage économique du continent», indique le magazine, ajoutant que «grâce à son esprit d’entreprise, il a démontré que les chefs d’entreprise africains pouvaient être les moteurs d’un développement et d’une prospérité durables».

«Ces dirigeants, parmi d’autres, ont prouvé que l’Afrique est une source de talents, d’innovation et de résilience (...) Leurs histoires nous inspirent à cultiver un leadership ancré dans le service, l’innovation et la poursuite inébranlable d’un avenir meilleur pour tous», souligne la même source.