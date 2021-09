© Copyright : Gilad Erdan - Twitter

Les représentants permanents du Maroc, des Emirats arabes unis et du Bahreïn auprès des Nations unies participent ce lundi 13 septembre 2021 à la première cérémonie de célébration des Accords d'Abraham, à New York.

L’ambassadeur d'Israël à l’ONU, Gilad Erdan, a invité les représentants permanents du Maroc, des Emirats arabes unis et du Bahreïn à assister à la célébration du premier anniversaire des Accords d'Abraham. Cette cérémonie se tiendra au Musée du patrimoine juif de Manhattan, a annoncé le média israélien i24News.

A cette occasion, le représentant permanent du Maroc aux Nations unies à New York, Omar Hilale, doit prononcer un discours.

Le Maroc et Israël avaient convenu, le 22 décembre 2020, de reprendre leurs relations diplomatiques. Une déclaration tripartite, entre le Maroc, les Etats-Unis et Israël avait été signée à cette occasion.

Les deux pays avaient décidé d’accorder les autorisations de vols directs, y compris via les compagnies aériennes israélienne et marocaine, et d’octroyer des droits de survol, promouvoir une coopération économique bilatérale dynamique et innovante et procéder à la réouverture des bureaux de liaison à Rabat et à Tel-Aviv.