La Saint-Valentin, pour les cancres, ne veut plus dire offrir des roses, du chocolat et autres parfums. Ils veulent offrir (et s’offrir) le vaccin anti-Covid-19. Sauf qu'il y a foule à l’école, et que Abdelouafi Laftit, du coup, est bien obligé d’y mettre bon ordre et donc de faire la chasse aux intrus dont... un certain Abdelilah Benkirane.