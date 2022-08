Le retour en force de Abdelilah Benkirane sur les réseaux sociaux soulève de nombreuses questions. La Brigade l’a convoqué et l’a interrogé sur ses véritables intentions. Clashs, fatwas, Routini lyawmi, buzz, etc., tous les moyens sont bons pour booster l’audience et maximiser le profit, dans l’espoir de reconquérir le maroquin gouvernemental.