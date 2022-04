© Copyright : Samuel Morazan / pixabay

«Le MAG du GAM», web-émission mensuelle de débat et d’échange, verra le jour en mai 2022. Lancée par le Groupement des annonceurs du Maroc (GAM), elle sera filmée en format broadcast, et diffusée sur YouTube, ainsi que sur l’ensemble des plateformes sociales du GAM. Les détails.

«Le MAG du GAM», une web-émission mensuelle de débat et d’échange sera lancée en mai prochain. L’initiateur de ce projet, qui n’est autre que le Groupement des annonceurs du Maroc (GAM), a confirmé cette information pour Le360.

«Cette émission fera intervenir des experts du domaine du marketing, de la communication, du digital et des médias. Nous ferons un focus sur l’actualité, les chiffres de l’investissement publicitaire du mois, ainsi que les audiences mensuelles des chaînes TV et radio disponibles à partager. Dans chaque épisode, il y aura une étude de cas à présenter», détaille Youssef Cheikhi, président du Groupement des annonceurs du Maroc, interrogé par nos soins.

«L’émission pilote a été tournée au cours du grand ftour des annonceurs, et c’était donc l’épisode 0. Le prochain sera diffusé en mai. C’est une émission que nous lançons à fréquence mensuelle, sans déterminer une date de fin», poursuit-il.

Dans un premier temps, cette émission mensuelle sera d’abord digitale, en format web. «Elle sera diffusée sur YouTube, et sera relayée sur les différentes plateformes sociales du GAM et de ses différents partenaires», précise Youssef Cheikhi.

Les épisodes, quant à eux, seront filmés dans des smart studios, en broadcast. «L’émission sera enregistrée en qualité télévisuelle, puisque notre ultime but est de la développer au cours du temps, et de la pérenniser afin d'en faire une émission TV», affirme cet interlocuteur.

Le président du GAM souligne que «Le MAG du GAM» s’adressera en premier lieu à l’écosystème marketing, de la communication, du digital et des médias. L’objectif est de rassembler les professionnels de ces secteurs autour d’un échange d’idées liées à différentes thématiques, tout en suscitant le débat et en sensibilisant sur certains sujets.

En outre, il sera question de représenter les intérêts des annonceurs, de les défendre, de les conseiller et de les accompagner. Il s’agira également d’animer et de favoriser l’échange entre les ces derniers et les divers acteurs affiliés aux secteurs du marketing, de la communication, du digital et des médias.

L’émission sera présentée Reda Taleb, expert dans les domaines du management stratégique, de la gouvernance, du branding et de l’innovation.