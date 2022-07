© Copyright : DR

L'Association marocaine des médias et des éditeurs a déploré le décès de Abdellah Stouky, «l'une des figures emblématiques de la presse nationale», des suites d’une longue maladie.

«Le regretté est l’un des éditeurs pionniers ayant marqué de leur empreinte le paysage médiatique», a indiqué l’association dans un communiqué, ajoutant qu'«il était derrière le lancement de plusieurs journaux indépendants tout au long des dernières décennies».

«Le parcours professionnel et humain du défunt a été riche, distingué et exceptionnel», a souligné l’Association, mettant en avant ses écrits remarquables qui ont su allier engagement professionnel, académique et créativité linguistique.

En cette douloureuse circonstance, les membres de l’Association ont exprimé leurs sincères condoléances et compassions à la petite et grande famille du défunt, priant le Tout-puissant de leur accorder patience et consolation.