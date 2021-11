La réunion du conseil d’administration de la MAP, en présence de son directeur général, Khalil Hachimi Idrissi, et présidée par le ministre de la Jeunesse, la Culture et la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, le 22 novembre 2021, à Rabat.

© Copyright : Khalid CHAFIQ / MAP

L'Agence Maghreb Arabe Presse (MAP) constitue aujourd'hui un pôle public d’information solide et incontournable présent sur tous les segments du marché de l’information, a souligné, lundi 22 novembre 2021 à Rabat, le directeur général de l'agence, Khalil Hachimi Idrissi.

"C'est un pôle public de l’information en marche sur la voie du succès, dont les maîtres mots sont l'audace, l'expertise professionnelle et le patriotisme", a affirmé Khalil Hachimi Idrissi, lors de la réunion du conseil d'administration de la MAP, qui s'est tenue sous la présidence du ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaïd.

Relevant que la MAP, qui a un poids budgétaire limité de 255 millions de dirhams, attend aujourd’hui un renforcement de son positionnement juridique pour parachever sa mission et sa déclinaison nationale, régionale et locale, Khalil Hachimi Idrissi a fait observer que le défi consiste à "faire en sorte que le service public de l’information soit présent d’une manière autonome dans l’écrit, dans les kiosques, dans les sites, sur les ondes, dans les images et sur les satellites".

Khalil Hachimi Idrissi a mis l’accent sur les nombreux défis et mutations du secteur de l’information, soulignant dans ce cadre que la révolution numérique a engendré une évaporation de l'audience, une baisse du chiffre d’affaires et un effondrement déontologique.

"Comment trouver un nouveau modèle économique viable? Quelle est la part (le rôle ou la responsabilité) de l’Etat dans le nouveau modèle à trouver?", s'est-il interrogé, faisant observer qu'au moment où les cartes sont en train d’être rebattues, le service public est interpelé sur son positionnement pour consolider sa présence et occuper le terrain déserté.

Le défi majeur, a expliqué Khalil Hachimi Idrissi, consiste à maintenir le service public de l’information sur tous les segments du marché de l’information, voire aller dans de nouveaux formats, mettant l'accent sur l'importance de reconquérir "la souveraineté de l’Etat en matière d’information par le rapatriement de l’audience grâce à une offre nationale suffisante, professionnelle et crédible".

Précisant que "la voix du Maroc ne doit pas être décalée, noyée, piratée, détournée ou éteinte", il a fait observer que c’est là l'essentiel de la mission de l'agence telle que la définit clairement la loi de 2018 de la MAP.

Et de conclure que la compréhension parfaite de ces enjeux doit "nous accompagner et nous soutenir pour que nous soyons à la hauteur des besoins de la nation et du projet que forme Sa Majesté le Roi, que Dieu L’assiste, pour notre pays".

Le conseil d'administration de la MAP a approuvé le plan d’action et le budget de l’Agence Maghreb Arabe Presse au titre de l'exercice 2022, ainsi que les rapports moral et financier de 2020 de l’Agence.