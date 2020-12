Les téléspectateurs vont découvrir le nouveau visage des news sur 2M à partir de ce jeudi 10 décembre. En plus de "l'info soir", plusieurs magazines d'informations où l'actualité sera décryptée.

Nouveau tournant pour les JT sur 2M. Le directeur général de la chaîne, Salim Cheikh l'avait annoncé la semaine dernière au Parlement: les JT ne sont pas supprimés mais seront reliftés. L’ancien format classique, avec de l’info brute, n’est plus d’actualité, et laissera place dans deux jours, jeudi prochain, à des magazines d’information avec du décryptage et de l’analyse.

"Au moment où les téléspectateurs regardent nos JT, ils ont déjà reçu les 'breaking news' sur leurs smartphones via les plateformes digitales et les réseaux sociaux. Notre mission est désormais de leur permettre de comprendre cette information, de la valider en confirmant qu’il ne s’agit pas de fake news ou de désinformation, et puis de la traiter en profondeur, de la décrypter et d’en débattre", explique Salim Cheikh, cité dans un communiqué de 2M, diffusé ce mardi 8 décembre.

En plus de l’info soir présenté par le tandem Ouadih Dada et Ihssane Benbel à 21h15, plusieurs magazines d’informations viendront agrémenter la grille des news de 2M.

Il s’agit entre autres de "Ma’a Ramdani", présenté par Redouane Erramdani, "Nkounou Wadhine", une nouvelle émission de débats, présentée par Jamaâ Goulahsen, le magazine "On n’est pas obligé d’être d’accord", un rendez-vous de débat francophone conduit par Hanane Harrath, l’émission "Confidences de presse" présentée par Abdellah Tourabi, et le magazine "Sawtkoum", animé par Salaheddine Ghomari.

Ces émissions sont enregistrés dans le Studio 200, entièrement réaménagé en un espace multifonctionnel, avec un design épuré et des équipements modernes: 9 caméras HD, un travelling robotisé, ainsi qu'un écran LED de 18 m2, élément central du décor et principale interface de communication.