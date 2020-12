© Copyright : DR

Dans son intervention devant la commission de contrôle des finances publiques, le directeur général de Soread–2M a annoncé le lancement d’un nouveau format de journaux télévisés plus centré sur le décryptage.

«D’ici une quinzaine de jours, les journaux télévisés diffusés sur 2M seront sous une nouvelle formule. Il ne s’agit plus d’informer le téléspectateur, mais plutôt l’aider dans le décryptage l’information qu’il reçoit déjà en notification sur son smartphone.» Voilà en substance ce qu’a déclaré Salim Cheikh, directeur général de 2M devant le Parlement.

Avec le patron de la SNRT, Fayçal Laraïchi ainsi que le ministre de tutelle, Othman El Ferdaous, le directeur de 2M assistait, le 2 décembre, aux travaux de la commission de contrôle des finances publiques. Celle-ci était consacrée au débat des exposés présentés par les responsables des chaînes publiques lors d’une précédente séance, tenue le 11 novembre.

Cette annonce a été interprétée par certains médias comme un arrêt définitif des journaux télévisés de la chaîne de Ain Sbaâ. «Bien au contraire, il est question de renforcer davantage ces JT pour tendre vers des magazines d’information avec plus d’invités et plus de spécialistes à même d’analyser ces informations», explique Salim Cheikh, contacté par Le360. Les JT de 2M, c’est toujours donc «même heure, même endroit», «si vous le voulez bien» pour reprendre les formules d’anciens présentateurs mythiques de la chaîne.