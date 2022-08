L’ouverture de la frontière terrestre algéro-tunisienne a été perçue comme du pain bénit pour les Algériens voulant fuir la disette et la gestion désastreuse de la junte. Cette ruée vers le «pays du jasmin» donne le tournis à Chengriha and co, menacés de rester seuls dans une Algérie où les échecs se ramassent à la pelle. Devinez à qui la faute!