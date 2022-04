Semoule, lait et huile se font désirer en Algérie. Tourmenté, Saïd Chengriha s’ingénie. Face à un Ben Battouche réticent à l’idée de puiser dans les aides humanitaires qu’il détourne allègrement et un état-major impuissant à faire des propositions décentes, l’homme fort d’Alger a trouvé la parade: casser du sucre sur le dos du peuple et du ramadan.