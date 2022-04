© Copyright : 2M

2M est toujours en tête des audiences au cours de cette deuxième semaine du mois de ramadan. Selon le dernier communiqué du Centre interprofessionnel d’audience des médias (CIAUMED), sur l’ensemble de la journée, la chaîne décroche 40,8% de parts d'audience, contre 11,9% pour Al Aoula.

Les programmes les plus suivis sont la caméra cachée «Mchiti Fiha», «Ti Ra Ti» de Hassan El Fad, et la série «Al Maktoub», réalisé par Alaa Akaaboune, qui a dépassé le 9,6 millions de vues, un record encore jamais réalisé dans toute l’histoire de la fiction à la télévision marocaine.

La caméra cachée «Mchiti Fiha», diffusée tous les jours en prime time à l’heure du ftour sur 2M a décroché 66,5% de part d’audience au cours de ce mois de ramadan, annonce le CIAUMED dans un communiqué de la mesure d’audience de la deuxième semaine du mois de ramadan.

Dans le top 5 des programmes les plus regardées par les télespectateurs marocains, toujours sur 2M, on retrouve la caméra cachée avec 66,5% de part d’audience, suivi de la capsule quotidienne «Ti Ra Ti» avec le couple Hassan El Fad et Mounia Lemkimel, qui a été vue par 10.486.000 téléspectateurs et a enregistré une part d’audience de 58%.

Enfin, en quatrième position, en retrouve la série «El Mektoub» réalisée par Rabii Shajid avec Amine Naji, Meriem Zaimi, Dounia Boutazout et Hind Benjbara, avec 61,8% de part d’audience.

Sur Al Aoula, avec une part d’audience globale de 11,9%, en baisse par rapport aux résultats de la première semaine du ramadan, contre 67,8% sur 2M, c’est la Météo qui est la plus suivie, suivie de la série «Moul El Mlih» avec Saïd Bey, Saad Mouafak et qui caracolent en tête des audiences, puis sont suivis du Journal télévisé en Arabe, du feuilleton «Nessf Al Qamar», qui a été vu par 3.308.000 téléspectateurs, et enfin de la série «Capitaine Hajiba», avec la célèbre Raouia, vue par 2.965.000 téléspectateurs.