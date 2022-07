© Copyright : DR

La dernière édition du classement des meilleures villes étudiantes, publiée par le cabinet mondial de conseil en enseignement supérieur QS, Quacquarelli Symonds, vient de paraître.

Pour ceux et celles qui se posent encore la question de l’endroit où poser leurs valises après le baccalauréat pour y poursuivre des études supérieures, ce classement leur donnera un avant-goût des destinations les plus prisées par le monde estudiantin.

Tenant compte des opinions des étudiants, ce classement évalue les villes qui disposent d’universités en fonction de plusieurs critères tels que la désirabilité, l’abordabilité, l’activité des employeurs (mesure dans laquelle les diplômés d’une ville sont recherchés par les employeurs) ou encore la mixité étudiante.

Le top dix de ce classement qui totalise 140 villes à travers le monde, est dominé par Londres, lieu de prédilection des étudiants depuis de nombreuses années, qui abrite certaines des institutions universitaires les plus prestigieuses au monde, notamment le King's College de Londres et l'UCL (University College London). Munich et Séoul ferment ce trio de tête, suivis ensuite de Zurich, Melbourne, Berlin, Tokyo, Paris, Sydney et Edimbourg.

Pour accéder à l'édition 2023 du classement QS, cliquez sur ce lien.