Peau abîmée après l'été... les solutions, selon une dermatologue

Docteur Hind Saloua Gouirah, dermatologue.

VidéoÀ l’arrivée de l’automne la peau se retrouve desséchée et sensible après des mois d’exposition au soleil. Comment réparer sa peau abîmée après l’été et la préparer au changement de saison? Éléments de réponse de la dermatologue Hind Saloua Gouirah.

Dans une interview avec Le360, le docteur Hind Saloua Gouirah, dermatologue, explique que l'exposition répétée et prolongée au soleil tout au long de l'été peut causer des problèmes de peau plusieurs mois, voire plusieurs années plus tard allant du vieillissement cutané jusqu'au cancer de la peau. «C'est à la fin de l'été qu'on commence à percevoir les effets négatifs de l'exposition au soleil. Il faut donc un examen général pour définir les besoins adaptés pour chaque patient. On prescrit le traitement en fonction de chaque type de peau», souligne la spécialiste. Docteur Guirah évoque ainsi plusieurs techniques utilisées pour nourrir la peau et lui redonner son éclat après des mois d'exposition au soleil, notamment le Profhilo, un traitement qui consiste à injecter un produit nourrissant pour la peau déshydratée, manquant de tonus et d'élasticité. «Nous avons d'autres techniques comme le PRP. Grâce à la centrifugation du sang nous injectons dans la peau ou même les cheveux, du plasma riche en plaquettes ce qui permet de stimuler la régénération des tissus et de traiter les pores dilatés. Il y a aussi la technique de la mésothérapie qui consiste à injecter les vitamines qui manquent à la peau pour lui redonner son éclat», souligne la dermatologue. Au-delà des traitements médicaux, Hind Saloua Gouirah insiste sur le besoin d'avoir une alimentation saine et équilibrée pour apporter à la peau les vitamines nécessaires notamment, la vitamine C qui se trouve dans des fruits comme les kiwis et les agrumes, le bêta-carotène ou encore le sélénium, très présent dans les poissons, notamment le thon.

Par Hafida Ouajmane et Saïd Bouchrit