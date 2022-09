© Copyright : Anas Zaidaoui / Le360

VidéoGrippe, crise d’asthme, bronchite... Les problèmes respiratoires se multiplient à l’approche de l’automne, en raison notamment de l’apparition de virus dans l’air. Le point avec le professeur Abdelaziz Aichane, pneumologue et allergologue.

Dans une interview pour Le360, le professeur Abdelaziz Aichane indique que les modifications climatiques provoquées par le changement des saisons peuvent causer plusieurs maladies respiratoires, notamment chez les enfants.

«Nous avons remarqué depuis le début du mois de septembre qu'avec le changement du climat, beaucoup de patients souffrent de la bronchite aiguë et des crises d’asthme, particulièrement les enfants. Durant cette dernière semaine, nous avons également diagnostiqué plusieurs cas de grippe chez les patients. Cela se caractérise par une fièvre, des maux de tête, des douleurs musculaires et de la toux. Nous prescrivons dans ce cas-là des antibiotiques», souligne-t-il.

Contrairement aux années précédentes, souligne le professeur Abdelaziz Aichane, les maladies respiratoires sont apparues plus tôt cette année: «D'habitude, le diagnostic des problèmes respiratoires se fait plus en octobre. Cette année, ça a commencé dès le mois de septembre et particulièrement chez les patients qui souffrent de maladies chroniques comme le diabète et l’insuffisance cardiaque ou encore chez les personnes âgées.»

La multiplication des problèmes respiratoires et l'apparition des symptômes de la grippe et du rhume à l’approche de l'automne seraient notamment dues à la multiplication de virus dans l’air. «La principale cause est le changement brusque du climat et la propagation de la poussière, de particules et de virus dans l’air, lesquels, une fois respirés, peuvent causer des infections et parfois des crises d’asthme», indique le professeur Abdelaziz Aichane.

Pour le spécialiste, la prévention demeure la solution la mieux adaptée pour éviter les complications, notamment chez les personnes âgées. «La prévention est très importante, surtout chez les personnes qui souffrent de maladies chroniques. Ces gens doivent suivre leurs traitements à la lettre et consulter leur médecin traitant dès l’apparition d'un quelconque problème respiratoire. De plus, il est conseillé de se faire vacciner contre la grippe quand c’est possible pour éviter les complications et les formes graves», explique-t-il.