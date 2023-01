© Copyright : DR

Le Maroc n’en finit pas d’inspirer les marques de mode mais aussi de cosmétiques, à l’instar d’YSL qui rend hommage au pays de cœur de son fondateur avec une nouvelle ligne de cosmétiques.

C’est au cœur du désert marocain, à l’heure où le coucher de soleil colore l’horizon de douces teintes roses, que nous transporte YSL Beauty, avec une nouvelle ligne de maquillage au printemps 2023.

La mannequin Kaia Gerber, visage de la collection "Moroccan Pink Nude".

© Copyright : DR

Baptisée «Moroccan Pink Nude», cette gamme porte bien son nom et incarne la promesse d’un univers de douceur et de chaleur teinté de nuances de rose.

«Moroccan Pink Nude» se compose de plusieurs produits vedettes, à l’instar d’une palette de fards à paupières qui se décline en dix teintes aux couleurs du Maroc, notamment de Marrakech, à l’instar de «Caramel marocain» ou encore «Coral desert».

Palette de fards à paupière "Moroccan Pink Nude", de YSL Beauty.

© Copyright : DR

Chaque couleur est ainsi une véritable invitation au voyage avec pour destination le grand Sud.

La nouvelle ligne comprend également des rouges à lèvres, jouant aussi la carte du nude rose ou brun orangé, ou encore trois nuances de fond de teint adaptées aux peaux claires et plus foncées.

Fonds de teint "Moroccan Pink Nude".

© Copyright : DR

Côté packaging, YSL mise sur le luxe et le raffinement pour incarner ces couleurs marocaines, avec un écrin bicolore noir et or matelassé de cuir, surmonté du célèbre logo Cassandre pour la palette de fards à paupières, ou encore des palettes en éditions collector et modèles limités d'inspiration couture en cuir noir ou bicolore or et rose poudré pour les fonds de teint.