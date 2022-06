© Copyright : DR

La top maroco-britannique qui défile sur les podiums des plus célèbres maisons de couture au monde s’est mariée il y a quelques jours avec le photographe et vidéaste Victor Bastidas.

C’est en Espagne que le couple formé par Nora Attal et Victor Bastidas a choisi de s'unir pour la vie lors d’une cérémonie intimiste à laquelle étaient conviés leurs proches.

Dans une interview accordée à l’édition indienne de Vogue, Nora Attal a confié moults détails sur son mariage avec le photographe et vidéaste d’origine équatorienne, rencontré pour la première fois en Inde, à Jaipur, il y a quelques années.

Puis, c’est en 2019 que les chemins des deux jeunes gens se recroisent, au gré d’expositions qu’ils vont voir ensemble, lorsque leurs agendas respectifs le permettent. Mais en février 2020, la relation de Nora et Victor franchit un cap et leur couple se forme. «A partir de ce moment-là, nous avons voulu partir pour fêter son anniversaire, et je voulais une petite pause après avoir fait la Fashion Week dans les quatre villes, alors nous sommes partis à Antigua… (...) Nous étions tellement amoureux que tout ce qui nous importait était d'être ensemble loin de tout. Le temps que nous avons passé ensemble a été serein, apprendre à se connaître, faire le tour de l'île, lire, prendre des photos, de longs couchers de soleil», se souvient la jeune femme devenue une figure incontournable des Fashion Weeks.

Victor Bastidas ne tardera pas à faire sa demande en mariage et ce de façon très traditionnelle, et pour cause, confie Nora, «nos familles sont toutes les deux traditionnelles à certains égards». De fait, «son père s'est envolé pour Londres et a rencontré ma famille. Quelques jours plus tard, son père a demandé à mon père ma main, et c'est là que tout a commencé», poursuit-elle, se souvenant ensuite du jour où, quelques mois plus tard, «Victor s'est mis à genoux» pour faire sa demande, sur une plage de l’île de Formentera.

Son mariage, le couple a souhaité qu’il soit petit, intimiste. «Nous pensions que trop de monde pourrait nous empêcher d'en profiter. Nous avons donc demandé à nos amis les plus proches de se joindre à nous pour célébrer. C'était une soirée tellement magique», explique Nora Attal, qui pour l’occasion était habillée d’une sublime robe de mariée signée Lanvin.

Et pour réussir leur mariage, Nora Attal et Victor Bastidas ont misé sur trois éléments majeurs, une logistique permettant à leurs invités d’assister à cet évènement, une piste de danse suffisamment grande pour accueillir leurs invités et enfin, de la bonne musique. «C'était si beau de danser sur la salsa, les tubes arabes, le funk arabe et les classiques... Tout le monde était si heureux et nous avons passé un si bon moment», se remémore Nora Attal.

Quant au mariage en soi, le couple maroco-équatorien a opté pour une «cérémonie moderne», empruntant à la tradition espagnole une coutume en particulier. «Nous avions un officiant qui était formidable et nous avons choisi d'honorer nos mères. C'est en fait une tradition espagnole au cours de laquelle les mères allument toutes les deux une bougie, et les bougies sont utilisées pour en allumer une dans un signe d'union que je trouve beau», explique ainsi la jeune mariée.