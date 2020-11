Nora Attal et sa famille posent pour Ralph Lauren.

La top britannico-marocaine a décidément l’esprit de famille. Pour la deuxième fois, c’est en famille qu’elle pose pour une célèbre marque de mode.

A 21 ans, Nora Attal est l’une des tops les plus en vogue de la planète mode. Celle qui défile pour les plus grandes maisons de couture et pose régulièrement en couverture de magazines spécialisés, a cette fois-ci décroché une prestigieuse campagne de publicité pour Ralph Lauren.

Sur les photos de cette campagne pour la marque américaine, lancée en Grande-Bretagne, et inspirée de l’esprit des fêtes de fin d’année, on la découvre posant aux côtés de son père, sa mère, son frère ainsi que sa sœur.

«C'est une telle bénédiction lorsque vous êtes entouré de personnes que vous aimez. Pour moi, la famille est le cadeau ultime», écrit la jeune femme dans un commentaire partagé par la marque, qui entend, avec cette publicité, mettre en avant le sentiment de gratitude ressenti par les familles qui ont la chance d’être réunies en ces temps d’incertitude.

Ce n’est pas la première fois que la jeune femme pose aux côtés des membres de sa famille et que ceux-ci se prêtent au jeu de la séance photo comme de vrais pros.

En effet, la famille Attal avait déjà posé au grand complet, aux côtés de Nora, dans un numéro de l'édition italienne de Vogue, pour un article consacré à l'ADN et à la transmission d'un héritage culturel.