Le rappeur marocain French Montana scelle une collaboration avec la marque Skeleton Concepts, atelier spécialisé dans la personnalisation de montres, en lançant la «French Montana Concept», une Rolex Daytona customisée aux couleurs du Maroc.

French Montana, de son vrai nom Karim Kharbouch, ne manque pas de créativité quand il s’agit de célébrer ses racines marocaines. La star marocaine du rap aux Etats-Unis vient ainsi de dévoiler son nouveau joujou, une Rolex Daytona 116520 au design unique, conçue par l’atelier Skeleton Concepts, selon ses desiderata.

Le design unique de ce garde-temps conçu pour le chanteur natif de Casablanca comprend ainsi une lunette vert émeraude translucide, des sous-cadrans cerclés en gris anthracite et en rouge ainsi que des gravures et des aiguilles rouges… Une palette de couleurs qui a pour vocation de célébrer le drapeau bicolore du Maroc.

Mais ce n’est pas tout, la Rolex customisée honore aussi l’héritage culturel du chanteur avec des chiffres arabes inscrits sur le sous-cadran de 12 heures, en remplacement des chiffres romains d’origine.

Un petit bijou fabriqué à hauteur de soixante exemplaires seulement, disponibles en deux coloris, l’un avec un bracelet en acier Oyster satiné et l’autre avec un bracelet en nylon noir et boîtier en carbone forgé.

French Montana a bien entendu lui-même fait la présentation de sa nouvelle montre sur instagram, en la qualifiant d’«hommage à (ses) origines» et de «mélodie parfaite à (son) poignet».

Celui-ci s’est un peu plus livré sur le site de l’atelier Skeleton Concepts en expliquant que plus que de simples montres pour lui, ces Rolex personnalisées sont un héritage qu’il entend transmettre à son fils, Kruz Kharbouch.

«Ce garde-temps exceptionnel raconte mes racines et mes origines marocaines. Je suis fier d'où je viens et je voulais que mon garde-temps l'exprime. Le travail de Skeleton Concept est impeccable. Le concept French Montana est original, coloré et précis. Posséder une telle montre, c'est avoir un morceau d'éternité à son poignet. Un bijou significatif à offrir un jour à mon fils», a ainsi déclaré French Montana.

De son côté, Skeleton Concepts explique que «pour French Montana, la personnalisation de sa Rolex® Cosmograph Daytona 116520, est lié a une part de son enfance. Il nous a spécifiquement demandé d'exprimer son amour et son respect pour ses origines marocaines, le pays qui l'a vu naître et la culture arabo-africaine qui a influencé sa musique ».