Vidéo. Lancement de Doroscom, première plateforme de formation en ligne dédiée au secteur de la construction au Maroc

Initiée par le Centre des techniques et matériaux de construction (Cetemco), la plateforme Doroscom propose des cours et des formations en ligne réalisés par des experts, adaptés aux exigences du marché de l’emploi et aux évolutions des métiers de la construction. Les détails.

Le lancement de la plateforme de e-learning Doroscom a eu lieu ce mardi 23 novembre 2021, à Casablanca, au cours d’une conférence de presse de l’équipe du Cetemco, une association interprofessionnelle qui apporte un appui technique aux entreprises du secteur de la construction depuis près de 25 ans. Dans une déclaration pour Le360, Saïd Bouanani, directeur général du Cetemco, explique que la plateforme en ligne Doroscom cible principalement les ressources humaines des entreprises du secteur de la construction pour qu’ils puissent mettre à niveau leurs connaissances et compétences dans le domaine, mais aussi les étudiants des universités et des centres de formation professionnelle. «Cela fait 25 ans que nous dispensons des formations classiques, et nous avons décidé de proposer ces cours en ligne pour permettre aux gens intéressés d’y accéder de manière facile et rapide, depuis leur bureau», souligne-t-il, ajoutant que l’objectif est également de toucher un public élargi par rapport aux formations dispensées habituellement. Ainsi, avec la plateforme en ligne Doroscom, étudiants, cadres, commerciaux, chef d’entreprise… ont la possibilité de bénéficier du savoir-faire et de l’expertise d’une équipe d’experts et formateurs du Cetemco, un organisme créé en 1996 à l’initiative des entreprises du secteur de la construction, et qui bénéficie de l’appui du ministère de l’Industrie. Matériaux de construction: la traque à l’informel est lancée Réalisée en partenariat avec l’Université Mohammed VI polytechnique (UM6P) dans le cadre d’un programme MOOC (Massive open online course), la plateforme de e-learning Doroscom a démarré avec un module sur l’industrie du béton. Ce premier cours, précise Saïd Bouanani, a bénéficié de l’appui financier du ministère de l’Industrie, via le Fonds d’appui aux centres techniques (FACET). Plusieurs formations portant sur d’autres thématiques du secteur de la construction enrichiront, au fur et à mesure, la plateforme. Les sessions de formation durent deux à trois mois selon les cours. Un certificat professionnel récapitulant tous les programmes étudiés est délivré à la fin de certains cursus. A noter que de manière générale, les cours sont gratuits, certains parmi les plus techniques, sont payants. «Des réductions sont prévues pour les groupes et les étudiants», indique Saïd Bouanani. Selon le Cetemco, la mise en place de Doroscom vient répondre aux enjeux d’un secteur en perpétuelle mutation, celui de la construction, qui emploie au Maroc plus d’un million de personnes.

Par Khalil Essalak