Total Maroc vient d’annoncer la mise en service de la station-service autoroutière Atlantis, située sur l’axe Tanger-Rabat, à proximité de Larache. Il s'agit là de la 338e station, et la 10e autoroutière du réseau Total au Maroc. A la clé, 40 emplois créés.

La cérémonie d’inauguration de la station Atlantis a été marquée par la présence de Tarik Ameziane Moufaddal, directeur général de Total Maroc, de Mohamed Ghazali, secrétaire général du ministère de l’Energie, des mines et de l’environnement, et d'Anouar Benazzouz, directeur général des Autoroutes du Maroc.

La station Atlantis propose une offre multi-services pour les automobilistes avec trois îlots de distribution de carburants de nouvelle génération, le "Total Advanced" et le "Total Excellium", ainsi qu’une baie d’entretien, la "Total Quartz Auto Service".

Atlantis, une station éco-responsable



D’une superficie de 3.000 m² et représentant un investissement de 20 millions de dirhams, la station Atlantis est une station éco-responsable, notamment pourvue de:

- 60 panneaux solaires, d’une surface totale de 320 m², couvrant 30 % de l’énergie nécessaire au fonctionnement de la station (50e station solarisée du réseau Total au Maroc);

- 3 cuves de carburant à double paroi, équipées de détecteurs de fuites, à la pointe de la technologie;

- un mécanisme de recyclage des eaux et des huiles usées au niveau de la baie d’entretien;

- une borne de recharge pour les véhicules électriques (il s'agit de la 17e station du réseau Total au Maroc à être équipée de bornes de recharge électrique pour véhicules).

La nouvelle station arbore par ailleurs le nouveau concept Mobility que Total déploie progressivement dans son réseau de distribution à travers le monde.

Grâce à ce concept innovant, ouvert à toutes les mobilités, le groupe répond aux tendances du marché et aux besoins qu’expriment ses clients.

Depuis l’extérieur, sur la piste, jusqu’à l’intérieur de la boutique, les clients sont accueillis au sein d’univers qui privilégient la fluidité de circulation, aussi bien pour un achat rapide en libre-service ou en caisse, que pour une véritable pause au sein d’un espace détente et bien-être accueillant.

De nouveaux produits et services sont proposés dans les corners dédiés, «Energie», «Mobilité» et «Café Bonjour», qui permettent de répondre aux nouvelles attentes de bien-être, de détente et de «mieux se restaurer».

Une boutique «Bonjour» offrant de nombreux produits et un large rayon jouets pour le plaisir des plus jeunes, un restaurant Burger King – premier du genre dans le réseau Total au Maroc – ainsi qu’un corner Starbucks viennent compléter l’offre diversifiée que propose cette station nouvelle génération.



Dar Dyafa, un nouveau concept de restauration marocaine authentique



Alliant hospitalité, convivialité et savoir-faire artisanal, Dar Dyafa est un nouvel espace de restauration marocaine. Ce concept propose aux clients une carte complète de plats marocains raffi¬nés, avec un service à table.

En phase avec les attentes des familles marocaines, Dar Dyafa offre une expérience culinaire inédite en station, “comme à la maison”, dans un cadre d’exception.

Enfin, dans le souci de protéger l’ensemble de ses parties prenantes, Total Maroc continue à mettre en œuvre, dans l’ensemble de ses sites et stations, les mesures sanitaires et les gestes barrière nécessaires, pour éviter la propagation du coronavirus (Covid-19).