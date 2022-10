Private Equity Africa: ODM décroche le prix «Development Impact Company of the Year»

Le groupe Oncologie et Diagnostic du Maroc (ODM) a remporté le prix «Development Impact Company of the Year» 2022 décerné par l’organisme de recherche financier Private Equity Africa.

Private Equity Africa a décerné au groupe Oncologie et Diagnostic du Maroc (ODM) le Prix «Development Impact Company of the Year» au cours de la dixième édition de son gala annuel, organisé à Londres le 20 octobre 2022. Cette distinction a été obtenue à la suite d’une sélection par un jury composé de 20 leaders du monde de la finance, indique le groupe dans un communiqué. Ce prix récompense l’entreprise ayant eu un impact significatif aussi bien économique que social dans le pays dans lequel elle opère et a pour but d’encourager les investisseurs à se focaliser sur les impacts sociétaux de leurs portfolios. Santé: le groupe Oncologie et Diagnostic du Maroc lève 80 millions de dirhams sur le marché obligataire «Nous sommes très fiers de cette distinction internationale qui met notre groupe dans une position de leadership continental en termes d’impact dans un secteur aussi important que celui de la santé. C’est le fruit d’un travail acharné de toutes nos équipes depuis huit ans et ce n’est que le début!», a déclaré Mohamed Elmandjra, PDG du groupe. Private Equity Africa est un organisme indépendant basé au Royaume Uni ayant pour mission de fournir des informations et des outils de décision focalisés sur les investissements en Afrique. Cet organisme est une référence pour toute la communauté financière internationale s’intéressant à l’Afrique. Le groupe Oncologie et Diagnostic du Maroc, qui compte dans son tour de table des investisseurs internationaux, à savoir Alta Semper, Ashmore Group et Proparco est le premier groupe de santé privée spécialisé au Maroc et compte 11 établissements à travers tout le Royaume.

