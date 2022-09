© Copyright : Akdital

Le groupe Akdital a annoncé, hier, mardi 27 septembre, la mise en service de sa douzième infrastructure de santé dans le quartier de Sidi Maârouf, à Casablanca. D’une capacité de 100 lits, la nouvelle clinique comprend 22 unités de soins intensifs.

Une nouvelle clinique du groupe Akdital a été mise en service à Sidi Maârouf. Déployée sur une superficie de près de 6.000 m2, la nouvelle infrastructure multidisciplinaire est la première unité de cette envergure dans ce grand quartier d’habitations et d’affaires, souligne un communiqué du groupe de santé.

La clinique, d’une capacité de 100 lits, comprend 7 blocs opératoires, 2 salles d'accouchement, 2 salles de cathétérisme cardiaque, 8 postes de réanimation adultes, 5 postes de réanimation néonatale et 22 unités de soins intensifs.

Avec l’objectif d’offrir aux patients un parcours de soins fluide et efficace, la Clinique Panorama Sidi Maarouf dispose par ailleurs d’un centre de radiologie comprenant échographie, scanner et IRM permettant un diagnostic rapide et une prise en charge efficiente. La clinique assure un service d’urgence 24h/24 et 7j/7 ainsi que les consultations courantes, indique le communiqué du groupe.

«Cette nouvelle infrastructure s’inscrit dans la stratégie de maillage territorial autant au niveau national qu’au niveau local menée par le Groupe Akdital en vue d’assurer aux patients une offre de soins de proximité permettant une prise en charge rapide et aux meilleurs standards», explique le groupe.

La Clinique Panorama Sidi Maarouf, qui porte désormais à douze le nombre d’infrastructures opérées par le Groupe Akdital, générera à terme 250 emplois directs portant le nombre de collaborateurs du Groupe à 3.000.

D'ici fin 2022, six nouvelles infrastructures de santé (2 à Tanger, 1 à Safi, 2 à Salé et 1 à Bouskoura) seront opérationnelles, portant le parc d’unités de soins opérées par le Groupe Akdital à 18 établissements, l’ensemble totalisant 2.000 lits.

Sept autres unités sont en cours de réalisation (1 à Mohammédia, 2 à Fès, 1 à Khouribga, 1 à Tétouan et 2 à Kénitra) pour porter le parc d’infrastructures de santé opérées par le Groupe à travers le Royaume à vingt-cinq établissements de haut niveau à l'horizon 2023.