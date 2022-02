© Copyright : DR

Chaque année, de plus en plus d’étudiants marocains choisissent le Canada pour la poursuite de leurs études. Pour les accompagner dans leur orientation, leurs procédures d’inscription, ainsi que dans leur intégration sur place, Multiéducation Canada, offre un ensemble de services pour leur garantir les meilleures conditions de réussite.

Tout au long de leur parcours, les étudiants sont confrontés à des moments clés et sont amenés à faire des choix qui impacteront leur avenir. Pour réussir, l’accès à l’information et l’orientation deviennent alors leurs meilleurs alliés et c’est dans ce domaine précis que Multiéducation Canada s’est spécialisé.

Riche d’une expérience de plus de douze ans dans l’accompagnement et l’orientation pédagogique des étudiants qui souhaitent poursuivre leurs études au Canada, Multiéducation est un bureau agréé spécialisé qui est aujourd’hui reconnu comme un partenaire de confiance par les meilleures universités canadiennes. Il offre un accompagnement sur mesure aux étudiants marocains souhaitant poursuivre leur parcours scolaire au Canada.

En matière d’études supérieures, le Canada offre deux choix aux étudiants étrangers, la poursuite de leurs études au sein des collèges ou d’une université.

«Il existe plus d’une centaine d’universités comptant pour chacune, dans certains cas, plus de 300 programmes allant du 1er au 3e cycle. Il est donc facile de se tromper et de faire le mauvais choix», explique Multiéducation Canada.

A ce sujet, les conseillers de Multiéducation Canada, qui ont suivi une longue formation sur le système éducatif canadien, sont en mesure d’accompagner, d’orienter et d’informer au mieux les étudiants marocains sur leurs possibilités.

En plus de ses bureaux au Maroc, Multiéducation Canada dispose également d’un bureau de représentation au Canada qui apporte son support aux étudiants dans plusieurs domaines, y compris dans leur intégration au sein de la communauté canadienne.

Dans l’air du temps et s’adressant principalement aux jeunes étudiants connectés, le cabinet est fortement présent sur le digital. Lives explicatifs, mais également des contenus quotidiens à but informatif, la communication est constante avec ses followers.

Pour garantir la réussite des étudiants marocains, la stratégie de Multiéducation Canada repose sur trois piliers: la carrière souhaitée, le lifestyle et le budget.

Cette approche permet un accompagnement et une orientation sur mesure pour chaque étudiant. A ce jour, plus de 600 dossiers ont été traités auprès des universités les plus prestigieuses et Multiéducation Canada accompagnera ces étudiants pour entamer l’année universitaire 2022 avec motivation et succès.

Aujourd’hui, le Canada est devenu, pour plusieurs raisons, une destination de prédilection pour les étudiants à travers le monde.

Tout d’abord, les diplômes canadiens sont reconnus à l’échelle mondiale, et pourtant les frais de scolarité comptent parmi les moins élevés des pays anglophones. C’est aussi le seul pays en Amérique du Nord à proposer des programmes en anglais, mais aussi en français dans des universités prestigieuses.

Accueil chaleureux, ouverture d’esprit, qualité de vie, sécurité, multitude de bonnes opportunités, diversité des activités parascolaires sont les raisons qui font du Canada une destination de choix pour les étudiants. Voisin des Etats-Unis, le Canada c’est aussi «l’american way of life» où études, sport et passion s’entremêlent, que ce soit au cœur d’une grande ville dynamique ou sur un petit campus.

Autrefois obstacle de taille, la distance géographique entre les deux pays s’est réduite grâce aux liaisons aériennes directes entre le Maroc et le Canada. Aujourd’hui les vols sont quotidiens.

Les atouts et les opportunités qu’offre le Canada pour les étudiants marocains sont donc riches et variés. Conscient de cela, le cabinet Multiéducation Canada place l’orientation et la réussite des étudiants au cœur de sa mission.

Possédant des bureaux à Casablanca, Fès et Agadir, Multiéducation Canada traite des dossiers partout au Maroc. Que vous soyez loin ou pas, la procédure vous est accessible à distance grâce aux conseillers spécialisés dans le traitement de ses demandes.