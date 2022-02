© Copyright : DR

Huawei vient d'annoncer le lancement de sa toute nouvelle smartwatch: la HUAWEI WATCH GT 3 Collection Phases de Lune II. Si vous êtes un amateur de fitness, sachez que ce lancement est un rêve qui devient réalité!

Cette montre d’exception vous apporte désormais le meilleur de la technologie de surveillance cardiaque TruSeen 5.0+ de Huawei, en plus de vous proposer des plannings d’entraînement sportifs intelligents et de vous permettre de rester connecté à tous vos appareils Huawei, ainsi qu'à d'autres appareils Android et iOS.

Cette montre vous permet de prendre soin de votre santé et d'améliorer vos performances sportives de manière scientifique et intelligente. Elle vous aidera à améliorer votre routine d'exercices, mais aussi à parfaire vos différentes pratiques de gestion proactive de santé.

La #HUAWEIWATCHGT3 est disponible pour commande dès le 1er mars à partir de 2.399 dh. De plus, pour chaque achat d’une Huawei Watch GT 3 une balance connecté Huawei Scale 3 d'une valeur de 399 dh est gratuitement offerte.

Une surveillance précise du rythme cardiaque en temps réel

La Huawei Watch GT 3 Collection Phases de Lune II est dotée de la technologie TruSeen 5.0+ qui améliore considérablement la précision de la surveillance dynamique de la fréquence cardiaque et de la saturation en oxygène du sang. Alors que les autres montres disposent de seulement 4 capteurs destinés à un tel suivi, la montre intelligente Huawei Watch GT 3 est équipée de 8 capteurs disposés de manière circulaire.

Grâce à la mise à niveau du matériel et à l'amélioration des fonctions logicielles dont elle bénéficie, sa précision s’en trouve nettement améliorée. La montre est capable de surveiller en permanence votre fréquence cardiaque avec une précision de 5bpm. Elle est également dotée d'un puissant anti-interférence qui permet de mieux faire face aux bruits de mouvement causés par les entraînements et donc de mieux mesurer votre rythme cardiaque.

Un positionnement en double bande

Afin d’assurer un suivi efficace de vos entraînements de course à pied, la Huawei Watch GT 3 Collection Phases de Lune II fonctionne avec cinq systèmes satellites internationaux majeurs. La montre bénéficie ainsi d’une réactivité époustouflante et d’une grande précision dans le calcul de la trajectoire du mouvement. Elle vous fait également bénéficier d'une navigation hors ligne ultra précise. Si vous êtes perdu, vous pouvez activer la navigation de retour pour revenir au point de départ juste en suivant les instructions de navigation.

Des plans de course personnalisés

Le plus gros problème dans l'entraînement des coureurs débutants c’est de concevoir un programme d'entraînement efficace et adapté à leur condition physique. Huawei s'attaque à ces deux points en utilisant un plan efficace et scientifiquement approuvé. La nouvelle fonction de mesure de l'aptitude à la course à pied intitulée «Running Ability Index» (RAI), calcule l'historique de la fréquence cardiaque de course, mais aussi le rythme, ainsi que d'autres données, tout en analysant vos performances de course après chaque entraînement. De telles fonctions vous aideront grandement à mieux comprendre vos progrès.

Vous pouvez consulter vos données d'entraînement sur Huawei Health App. La Huawei Watch GT 3 Collection Phases de Lune II fournit des conseils d'entraînement professionnels, vous permettant de mieux jouer sur l'intensité et sur le temps d'entraînement et d'améliorer ainsi vos performances sportives.

Plus de 100 modes d'entraînement

Plus de 100 modes d'entraînement sont disponibles. Vous avez le choix entre 18 modes d'entraînement professionnels, 12 entraînements en extérieur et 7 entraînements en intérieur. La Huawei Watch GT3 Collection Phases de Lune II est à la hauteur de la tâche, quel que soit le sport que vous aimez pratiquer.

Tant de personnes trouvent du mal à adopter un mode de vie sain. Posséder un gadget au poignet qui vous aide à rester concentré et qui vous pousse dans la bonne direction peut faire toute la différence. La Huawei Watch GT3 Collection Phases de Lune II, avec sa fonction de suivi cardiaque ultra-précise, son positionnement Dual-Band, ses plans de course scientifiquement approuvés et ses 100 modes d'entraînement différents, vous aidera grandement à améliorer votre santé et vos performances physiques.

De plus, la montre arbore le très élégant design Collection Phases de Lune II, en plus d’être équipée d’une batterie dont l’autonomie peut atteindre les 14 jours. Bref, elle possède tout ce que vous demandez.