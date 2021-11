© Copyright : DR

L’expérience Huawei Super Device permet de combiner plusieurs appareils Huawei qui étaient auparavant indépendants et qui, désormais, fonctionnent en parfaite symbiose et de manière à la fois cohérente, connectée et holistique. Comment cela fonctionne? Quels sont les appareils concernés? Voici ce qu’il faut retenir.

Lancée cet été à l’échelle mondiale, la gamme de nouveaux produits Super Device de Huawei est déjà disponible au Maroc, promettant aux consommateurs de tout âge une expérience inédite, transparente et vraiment intelligente, sur plusieurs appareils à la fois.

En effet, l’expérience Super Device de Huawei repose sur un florilège de nouveaux appareils Huawei ultra-connectés entre eux, offrant aux utilisateurs une expérience plus pratique, fluide et sécurisée.

Concrètement, l’expérience Huawei Super Device permet de combiner plusieurs appareils Huawei qui étaient auparavant indépendants et qui, désormais, fonctionnent de concert en parfaite symbiose et de manière à la fois cohérente, connectée et holistique. Les ressources et le matériel sont ainsi exploités de façon optimale et continuelle, en parfaite adéquation avec les besoins en temps réel de l’utilisateur.

«Aujourd’hui, les appareils intelligents font certes partie intégrante de nos vies, néanmoins, l’expérience, que ces appareils offrent, n’est pas souvent réellement concluante. Et pour cause, ces appareils fonctionnent de manière cloisonnée et non interconnectée, ce qui est de nature à imposer aux utilisateurs une expérience d’utilisation qui est trop fragmentée et pas suffisamment fluide», a déclaré Quentin Liu, directeur général chez Huawei CBG en Afrique du Nord.

«L’expérience Super Device de Huawei a été pensée et conçue afin de résoudre de tels problèmes puisqu’elle fournit à différents types d’appareils un langage commun qui leur permet de se connecter et de collaborer entre eux de manière à la fois pratique, fluide et sécurisée», a-t-il ajouté.

Il s’agit de la montre intelligente Huawei Watch 3|3 Pro, de la toute nouvelle tablette Huawei MatePad 11, ainsi que les écouteurs Bluetooth sans fil à suppression active du bruit (ANC) Huawei FreeBuds 4, en plus des moniteurs Huawei MateView et Huawei MateView GT, et du laptop ultra léger Huawei MateBook D15. Voici un aperçu détaillé de chacun de ces produits, tous plus innovants les uns que les autres, et parfaitement complémentaires.

Le nouveau Huawei MatePad 11: une grande tablette pour une créativité maximale

Le nouveau Huawei MatePad 11 est doté d’un écran FullView à 120H qui affiche un superbe rapport écran/châssis de 86%. Cette tablette porte l’expérience utilisateur à un tout autre niveau, en lui proposant un univers illimité aux couleurs et à la clarté inédites. Que ce soit pour retoucher du texte ou des images ou pour dessiner des croquis sur grand écran, vous serez toujours en mesure de laisser libre cours à votre imagination.

Huawei MateView GT et Huawei MateView: une nouvelle génération de moniteurs intelligents

Huawei a réservé une belle surprise aux gamers avec le lancement du moniteur intelligent Huawei MateView GT, qui intègre une technologie de pointe et qui se caractérise par sa fiabilité et sa qualité exceptionnelles. Le Huawei MateView GT est doté d'un écran ultra-large incurvé dont le taux de rafraîchissement atteint les 165 Hz, en plus d’être doté d’une SoundBar intégrée ultra-innovante.

Avec le Huawei MateView GT, Huawei s'engage à offrir aux consommateurs un moniteur encore plus puissant et plus efficace qui permet de porter l'expérience du jeu et du divertissement à des niveaux supérieurs.

A son tour, le nouveau moniteur Huawei MateView ne manquera pas de vous séduire avec les détails époustouflants de son écran 4K+ Ultra-HD du. Que ce soit pour le travail, pour regarder des vidéos ou pour le gaming, vous profiterez toujours d’un affichage plus large grâce à ses 1,5 million de pixels supplémentaires par rapport à une 4K classique. Proposant des expériences d’immersion totale aux utilisateurs, le Huawei MateView s’enorgueillit d’un rapport écran/corps allant jusqu’à 94 % avec des bords supérieurs et latéraux d’écran d’à peine 6 mm.

Huawei MateBook D15: le laptop le plus innovant du marché

Le Huawei MateBook D 15 hérite de l'ADN des produits Huawei qui se caractérisent par leur design d’avant-garde, mais aussi par leur technologie innovante et par l'expérience intelligente qu'ils proposent. Conçu pour les jeunes consommateurs, ce nouveau laptop Huawei de 15,6 pouces introduit une expérience multiplateforme révolutionnaire auprès des utilisateurs.

Le Huawei MateBook D15 propose toute une série de nouvelles fonctionnalités. En plus de son châssis léger, de son écran FullView Huawei, de ses performances inédites, de sa qualité de fabrication robuste et de son élégant design, le Huawei MateBook D 15, est doté d'une panoplie complète d’outils intelligents. Le Huawei MateBook D 15 devient de fait l’allié de choix des jeunes d'aujourd'hui, en particulier des aficionados du gaming.

Huawei FreeBuds 4: un son de qualité studio

Les écouteurs sans fil Huawei FreeBuds 4 sont d’une praticité incroyable: ils offrent la possibilité de profiter d’un son de qualité studio, mais aussi de pouvoir disposer d’écouteurs équipés d’un ANC à port ouvert et de bénéficier d’un confort d’utilisation optimal, en plus d’une multitude d’autres interactions à la fois intelligentes et personnalisées.

Les Huawei FreeBuds 4 regorgent de fonctionnalités, parmi lesquelles la possibilité de se connecter à deux appareils (iOS ou Android) en même temps et de pouvoir passer de l'un à l'autre en toute transparence.

Ils se caractérisent en outre par la présence de toute une panoplie de commandes intelligentes et personnalisées, notamment la fonction Swipe/Double (grâce à un simple tapotement/pression sur les tiges des écouteurs, vous pourrez par exemple faire avancer les pistes audio), mais aussi du mode «faible latence» qui est parfait pour les utilisateurs qui ont besoin d'encore plus de réactivité lorsqu'ils jouent à des jeux.