A travers sa Fondation, Crédit du Maroc a lancé la troisième édition du prix en faveur de l’entrepreneuriat baptisé Start Your Project with Fondation Crédit du Maroc & Bidaya, en partenariat avec Bidaya, incubateur social Green Tech implanté à Casablanca.

Après le succès des deux premières éditions, la Fondation Crédit du Maroc en partenariat avec Bidaya, incubateur social Green Tech, a lancé pour la troisième année consécutive le prix Start Your Project with Fondation Crédit du Maroc & Bidaya, un concours annuel dont le but est de récompenser les entrepreneurs les plus méritants, porteurs de projets créateurs de valeur sociale et/ou soutenant la création d’emploi dans les secteurs du développement durable.

Cette troisième édition a rassemblé des entrepreneurs ayant été accompagnés par Bidaya au cours des cinq dernières années à travers ses différents programmes d’incubation et d’accélération.

Quatre prix ont ainsi été décernés à quatre entrepreneuses à fort impact accompagnées par Bidaya: le prix de l’entrepreneuriat social, le prix de l’entrepreneuriat environnemental, le prix coup de cœur du jury, ainsi que celui issu du vote des collaborateurs de Crédit du Maroc.

Pour chacun des prix décernés, la Fondation Crédit du Maroc offre un soutien financier de 25.000 dirhams afin de permettre aux heureux lauréats de pouvoir développer leur activité. Crédit du Maroc offre un programme de mentoring par des experts Crédit du Maroc et une offre bancaire adaptée avec la possibilité d’ouverture d’un compte professionnel.

Parce que l’implication et l’engagement de ses collaborateurs sont des éléments essentiels dans la réussite de sa démarche RSE, Crédit du Maroc a décidé de faire participer ses collaborateurs dans le processus de sélection. Parmi les 21 startupers ayant postulés, 11 ont été présélectionnés grâce aux votes des collaborateurs de Crédit du Maroc.

Ces derniers ont ainsi été invités à visionner les vidéos de présentation des startups en lice et ont ensuite voté en ligne sur une plateforme numérique interne. Les entrepreneurs ayant remporté le plus grand nombre de voix sont passés au second tour pour présenter leur projet face à un jury, composé des membres de la Fondation Crédit du Maroc, de Bidaya et de représentants de la société civile.

Ainsi, le vendredi 12 novembre 2021, le jury, composé de Monsieur Bernard Muselet, Président du Directoire de Crédit du Maroc et de la Fondation Crédit du Maroc, Monsieur Ibrahim Slaoui, trésorier du groupe SOS Maroc, Madame Wafaa Naim El Idrissi, directrice de Bidaya, Madame Naziha Belkeziz, administratrice des associations « Banque Alimentaire » et « Réseau Entreprendre Maroc », Monsieur Eric Campos, Directeur de la RSE de Crédit Agricole S.A. et Délégué général de la Fondation Grameen Crédit Agricole, Madame Sabah Chraibi, Présidente de l’Association Espace Point de Départ, Madame Caroline Saunier, Directrice Déléguée de la Fondation Ténor pour la Culture, Monsieur Othman Belamqaddam, Senior Investment Officer – North Africa à l’agence française de développement, Monsieur Frederic Bailly, Secrétaire général du Groupe SOS Maroc, Madame Myriam Nasrollah, Secrétaire Générale de Crédit du Maroc et de la Fondation Crédit du Maroc et Madame Wafa Sahil, Responsable RSE de Crédit du Maroc, a auditionné les 11 startups suivantes.

-IA4YOU qui propose des systèmes intelligents pour aider à résoudre les problèmes de vol et de changement des pièces de voitures.

-YAMNA qui propose un artisanat du mieux-être avec une gamme de cosmétiques naturelles, artisanales et thérapeutiques zéro déchet.

-With Oummey qui facilite la transition vers un mode de vie plus respectueux de la santé de la planète et des humains à travers des ateliers pratiques pour petits et grands, un blog offrant un contenu informatif et de partage d'expérience, ainsi qu'une ligne de produits d'hygiène personnelle non-toxiques et «low waste».

-Le toit en vert qui est un projet d'agriculture urbaine avec pour objectif d'apporter des espaces verts en milieu urbain et d'avoir un impact direct sur la qualité de notre environnement.

-Super Papy Joe qui propose des produits innovants/jeux éducatifs à inspiration Montessori destinés à la petite enfance, avec comme credo «apprendre en s’amusant».

-Tahrouyt Déco qui renouvelle l’art traditionnel marocain à travers la création de produits artisanaux de décoration intérieure et l'aménagement d'espaces qui allie modernité et traditions ancestrales.

-Madame Olympe qui représente la première marque de culottes menstruelles 100 % marocaine et qui offre ainsi une alternative plus saine pour les femmes et pour la planète.

-Natur’im qui propose des alternatives naturelles et plus écologiques que les produits communément vendus, permettant de concilier beauté à santé et zéro déchet.

-Cuimer qui transforme les déchets maritimes en cuir exotique responsable, plus résistant et hypoallergénique afin de produire des produits de haute maroquinerie.

-Smart Play qui est un concept écoresponsable de location de jouets éducatifs pour les enfants de 6 mois à 6 ans, facilitant ainsi l'éveil des enfants en proposant les bons jouets au bon moment et réduisant le gaspillage en donnant plusieurs vies aux jouets.

-7plantes qui propose des solutions connectées pour donner aux amoureux des plantes plus d'outils afin d'éviter qu'ils tuent leurs plantes d'intérieur.

A l’issue de la séance de la présentation réalisée à Bidaya, le vendredi 12 novembre, le jury a délibéré pour sélectionner les 3 projets les plus méritants qui parviennent à concilier pérennité économique et impact social positif et qui se verront donc accompagner dans leur démarche de développement.



-Le prix de l’Entrepreneuriat Social a été décerné à Tahrouyt Déco pour son projet à fort impact social

-Le prix de l’Entrepreneuriat Environnemental a été décerné à Cuimer pour son projet à fort impact environnemental

-Le prix Coup de Cœur du jury a été décerné à Madame Olympe pour son engagement social et environnemental

-Le prix des collaborateurs de Crédit du Maroc a été décerné au projet Le toit en vert pour son engagement environnemental et sociétal.

Conscient de l’importance d’encourager l’entrepreneuriat, l’innovation et l’incubation de nouveaux talents dans le modèle économique du Maroc, Crédit du Maroc, à travers sa Fondation, fait de l’entrepreneuriat un de ses axes majeurs. Ainsi, la Fondation Crédit du Maroc contribue, à travers divers partenariats noués avec des acteurs locaux, à la sensibilisation et l’éducation des jeunes porteurs de projets afin de développer leur esprit entrepreneurial et leur engagement au service de la société.

Bidaya est l'incubateur social Green Tech au Maroc. Implanté à Casablanca depuis 2015, Bidaya a accompagné plus de 350 startups à fort impact social ou environnemental. Convaincu de la nécessité de construire des modèles économiques innovants pour répondre aux défis sociaux et environnementaux, Bidaya œuvre pour l'entrepreneuriat à fort impact.