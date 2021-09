© Copyright : Cie-DCA- Nizar Laajali

Dans le cadre de son programme de coopération culturelle, l’Institut Français du Maroc (IFM) lance en partenariat avec Crédit du Maroc la 2ème édition de l’appel à projets dédié à la création et à la production du spectacle vivant.

Malgré la conjoncture sanitaire actuelle liée au Covid-19, l’Institut Français du Maroc, en partenariat avec Crédit du Maroc, s’engagent dans la promotion de l’art et de la culture au Maroc, en encourageant les moyens d’expressions artistique et de rayonnement culturel au Maroc, pour permettre aux artistes de prendre place sur la scène créative nationale.

Acteur engagé depuis plus d’une décennie dans la promotion de l’art et de la culture au Maroc, Crédit du Maroc continue de soutenir et d’accompagner l’Institut Français du Maroc pour sa saison culturelle annuelle pour la douzième année, notamment à travers quatre évènements phares de l’année 2021: les nuits du ramadan, le concours «Ana Maghrebia», la Nuit des philosophes ainsi que cette deuxième édition de l’appel à projets dédié à la création et à la production du spectacle vivant, indique un communiqué de l'institution bancaire, diffusé ce vendredi 24 septembre.

Crédit du Maroc apporte donc son soutien à la promotion des arts de la scène et des jeunes talents en soutenant cette deuxième édition en soutien à la production du spectacle vivant.

Lancé le mercredi 15 septembre dernier, et ouvert jusqu’au dimanche 31 octobre, ce fonds mobilisé est uniquement destiné aux jeunes artistes dans le domaine du spectacle vivant, tel que la musique, le théâtre, la danse ou encore le cirque. L’objectif est d’apporter une aide financière, technique et logistique aux lauréats sélectionnés, afin de les encourager à produire leur propre représentation artistique.

Par ailleurs, cet appel à projets sera présidé et évalué par une commission de sélection des dossiers, qui se réunira au cours de la semaine du 8 novembre. Les lauréats choisis seront informés par e-mail. De ce fait, les candidats devront répondre à plusieurs critères qui seront pris en compte: qualité et technique artistique, pertinence et faisabilité du projet.

Selon le communiqué, les conditions de participation se présentent ainsi:

- l’artiste ou la compagnie doit être constituée en association, avoir le statut d'auto-entrepreneur ou être représenté(e) par une agence de production (société).

- Le projet concernera prioritairement les arts de la scène: théâtre, musique, danse, performance, cirque, arts de rue (pas de projets de films, d’exposition ou d’enregistrement d’album).

- Le budget doit être équilibré et présenter un plan financier solide. L’apport de l’IFM ne peut excéder 70 % du montant total.

- Une attention particulière sera portée aux projets impliquant des échanges avec des artistes français et intégrant une création numérique.

- La période de création pourra s’étendre de novembre 2021 à janvier 2023 au plus tard.