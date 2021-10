© Copyright : DR

My Campus, application de mobile learning (apprentissage mobile) de Crédit du Maroc a remporté le prix Coup de cœur du jury, aux Mobile Learning Awards 2021, rendez-vous annuel organisé par TeachOnMars, leader du mobile learning sur le marché européen.

Crédit du Maroc a concouru pour la quatrième édition des Mobile Learning Awards dans la catégorie "Déploiement et lancement", et a décroché le prix Coup de cœur du jury. Un prix qui a récompensé l’architecture, le style graphique et éditorial ainsi que l’interactivité que confère l’application My Campus aux collaborateurs de Crédit du Maroc, indique un communiqué du groupe bancaire.

My Campus est la première application de Mobile Learning au Maroc dédiée à 100% aux collaborateurs de la banque. Disponible sur mobile, tablette et PC, en mode online ou offline, elle offre une expérience pédagogique innovante à travers des environnements ergonomiques et ludiques, explique ce même communiqué.

Organisés depuis 2018, les Mobile Learning Awards récompensent, chaque année, les meilleures réalisations utilisant la technologie TeachOnMars.

Pour l’édition 2021 des Mobile Learning Awards, la compétition était serrée, aux côtés de grands groupes internationaux également présents dans la course, tels que les parfums Kenzo Givenchy, LVMH Parfums, Roche, Dermaceutic Laboratoire, Edinovo Formation, entre autres, ajoute le communiqué de Crédit du Maroc.

Ce prix représente ainsi une véritable consécration pour les équipes de l’Université Crédit du Maroc qui font de la montée en compétences des collaborateurs une priorité, au service de la réussite du projet humain de la banque.