inwi a annoncé un partenariat avec la star internationale Achraf Hakimi pour sa nouvelle campagne baptisée «Hyati max débit», lancée au cours de ce mois sacré de Ramadan.

La star de l’équipe nationale, Achraf Hakimi, a choisi inwi comme partenaire d’une ambition partagée. Achraf Hakimi a marqué les esprits de tous les Marocains par ses performances sur le terrain mais aussi par son esprit d’équipe, son enthousiasme et dépassement de soi; autant de valeurs que l’international marocain partage avec l’opérateur global.

Aussi, à l’occasion de cette nouvelle campagne, inwi propose aux Marocains des offres haut débit fixe exceptionnelles et accessibles à tous, qui leur permettront de profiter d’une connectivité optimale et de la meilleure technologie. Ainsi, la souscription à l’offre fibre inwi, fait bénéficier le client d’un forfait de 50 méga, pour le tarif exceptionnel de 249 DH par mois au lieu de 349 DH, pendant les 3 premiers mois.

De plus, à l’occasion du mois sacré de ramadan, inwi offre pour toute nouvelle souscription à un forfait mobile ou fixe, trois mois d’abonnement SHAHID VIP avec une sélection de contenu de qualité. Cette offre limitée concerne tous les forfaits mobiles à partir de 99dhs et tous les abonnements ADSL et fibre.

Cette nouvelle campagne est une matérialisation des efforts de inwi pour répondre efficacement aux besoins de plus en plus croissants des Marocains en connectivité et vient renforcer davantage son positionnement comme opérateur innovant et avant-gardiste.