Signature d'une convention de partenariat pour le développement de l'industrialisation de dispositifs médicaux «Made in Morocco» entre le Groupe ABA Technology et le Moroccan Medical and Biomedical Industrial Cluster (MMI), mercredi 29 décembre 2021 à Casablanca.

© Copyright : Adil Gadrouz / le360

Le Groupe ABA Technology et le Moroccan Medical and Biomedical Industrial Cluster (MMI) ont signé, mercredi 29 décembre 2021 à Casablanca, une convention de partenariat pour le développement de l'industrialisation de dispositifs médicaux «Made in Morocco». Les images.

Capitalisant sur son expertise en matière d’internet des objets (IoT), d’électronique et de life science, le groupe ABA Technology s'engage à accompagner le MMI Cluster dans l'industrialisation des solutions health-tech et des dispositifs médicaux innovants. Une convention de partenariat scellant l’alliance entre les deux entités a été signée ce mercredi à Casablanca, en présence de Riyad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce.

Via ses locomotives industrielles, Nextronic, Mediot et Nextcor, ABA Technology dispose d'une base industrielle robuste, qui rassemble différentes expertises dans l'ingénierie et le développement de nouveaux produits, la fabrication des cartes électroniques, le software embarqué et l'injection plastique dédiée au médical.

Cette expertise sera ainsi mise à disposition du MMI Cluster, en tant qu’acteur de l'écosystème de la technologie médicale, pour lui offrir un accompagnement ciblé et personnalisé de cette industrie de haute technologie et ainsi renforcer la fabrication et l'industrialisation locales des solutions médicales connectées labellisées Maroc.

En vertu de ce partenariat, placé sous l’égide du ministère de l'Industrie et du Commerce, les axes de collaboration seront essentiellement basés sur le transfert du savoir-faire technologique et industriel, le partage d'expertise dans la fabrication locale des dispositifs médicaux, et la promotion de la fabrication locale en tant que levier de la relance industrielle, de création d'emploi et d'exportation.

Cette alliance stratégique vient consolider l'engagement de ABA Technology et de ses filiales pour contribuer à faire du Maroc une destination dans le domaine de la health-tech, en parfait alignement avec la nouvelle vision royale basée sur l'industrialisation marocaine des produits de santé, la souveraineté sanitaire, et la promotion de la fabrication locale et du Made in Morocco.