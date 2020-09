© Copyright : DR

«Capital Finance International», magazine spécialisé basé à Londres, vient de décerner à Eqdom le prix annuel et régional du «Best inclusive consumer finance- North Africa 2020».

La société de financement Eqdom, filiale du groupe bancaire Société Générale, s’est vue décerner le prix du meilleur financement inclusif à la consommation dans la région Afrique du Nord (Best inclusive consumer finance- North Africa 2020), par le magazine londonien Capital Finance International, spécialisé dans les affaires, l'économie et la finance.

Cette distinction vient couronner les efforts de l’entreprise pour favoriser l’inclusion financière de franges de la population qui ne répondent pas aux critères d’octroi du crédit classique.

Leader du crédit à la consommation depuis 45 ans, Eqdom a su, en effet, se positionner comme véritable partenaire financier des familles marocaines. A ce titre, le jury a salué l'engagement d'Eqdom dans l'élaboration de solutions de financement de développement et d'impact social.

Le jury a également souligné que l’inclusion chez Eqdom ne s’arrête pas aux opérations orientées clients, mais s’étend également à ses équipes avec un ratio de parité hommes-femmes de 50-50, ce qui en fait une entreprise qui valorise ouvertement la compétence et la diversité jusqu’à ses plus hautes instances managériales.

Il faut dire que chez Eqdom, l'innovation est une valeur fondamentale de l'entreprise. La société de financement s’est taillé une solide réputation pour détecter et exploiter les nouvelles tendances du secteur et adapter sa gamme de produits pour répondre aux changements de la demande des consommateurs. En érigeant son activité autour des besoins et des aspirations de ses clients, Eqdom inspire des niveaux de fidélité et de confiance de la clientèle qui sont devenus des références de l'industrie.

Le récent changement d’identité de la marque n'est en réalité que le signe extérieur d'une transformation beaucoup plus profonde qui a abordé tous les aspects -humains, technologiques et organisationnels- de l'entreprise.