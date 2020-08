© Copyright : DR

Le marché du crédit à la consommation vit une nouvelle ère de digitalisation de la relation client. Dans ce contexte, Eqdom, filiale du groupe Société Générale, spécialisée dans le crédit à la consommation, annonce le lancement d’une solution d’octroi de crédit à distance, à travers son nouveau site web transactionnel accessible sur www.eqdom.ma. Cette solution digitale «facilitera la réalisation des projets de ses clients toujours plus simplement», annonce la société de financement dans un communiqué.

Les clients ont désormais accès à leur agence digitale à distance, en quelques clics seulement.

Grâce à ce nouveau site transactionnel, les clients d’Eqdom n’auront besoin que d’un seul déplacement en agence pour finaliser leurs demandes de crédits et pourront avoir une réponse en temps réel, tout en bénéficiant d’une assistance en ligne, précise la même source.

«Notre transformation était déjà en marche bien avant la crise sanitaire, qui est venue bouleverser les habitudes. Face à ce challenge et conscients du rôle que nous avons à jouer dans la relance économique de notre pays, nous nous sommes mobilisés pour accélérer la mise en service de la nouvelle plateforme d’octroi de crédit à distance», a déclaré Younes Benboujida, directeur général d’Eqdom.

Au-delà de cette plateforme digitale, Eqdom proposera ainsi à ses clients une nouvelle expérience utilisateur «à la pointe du marché», qui complétera les canaux et parcours classiques, ajoute le communiqué.

Les demandeurs de crédit pourront ainsi se connecter via leurs smartphones, PC ou tablettes et simuler un crédit, profiter d’offres promotionnelles, initier leurs demandes de crédit et soumettre leurs pièces justificatives 24H/24 et 7j/7.