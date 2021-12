© Copyright : DR

Face au besoin grandissant de personnels soignants, ELSAN, Groupe leader de l’hospitalisation privée a fait appel à l’agence marocaine Void pour initier un tour de France du recrutement: «#ClapClapTour21 - Le Grand Casting des Applaudis».

La création de ce dispositif de communication mixant évènementiel et réseaux sociaux a permis à l’agence marocaine Void de décrocher l’or au Grand Prix Stratégies de la Communication Santé 2021, face aux géants Européens du secteur de la publicité.

La campagne intitulée «#ClapClapTour21 - Le Grand Casting des Applaudis» avait pour objectif de recruter 500 infirmiers et aides-soignants en France dans un contexte de crise sanitaire où il est très difficile d’attirer de jeunes recrues.

Pour répondre à ces défis, l’agence marocaine Void a construit un dispositif qui s’appuie sur un vivier de nano-influenceurs que représente l’ensemble des équipes soignantes des hôpitaux privés du groupe ELSAN (des soignants qui se sont notamment révélés hyperactifs sur les réseaux sociaux lors du pic de la crise sanitaire 2020).

Void et ELSAN ont orchestré et amplifié l’appel des nano-influenceurs à les rejoindre et ont considéré que les meilleurs arguments de recrutement d’infirmiers et d’aides-soignants ne pouvaient venir que d’eux-mêmes et de leur fabuleuse énergie.

Cette campagne d’employée advocacy a mis en avant la voix du cœur des personnels de santé ELSAN et a permis d’engranger des résultats spectaculaires: en moins d’un mois, 572 collaborateurs sont devenus ambassadeurs et 412 candidatures de soignants ont été reçues. Un record.

Du 13 juin au 13 juillet, un camion reconfiguré en studio itinérant a sillonné toute la France pour aller à la rencontre de micro-influenceurs soignants dans 26 établissements ELSAN.

A la clé, l’équipe de production du ClapClapTour offrait aux soignants volontaires des contenus vidéos originaux produits in-situ, à partager sur leurs propres comptes Instagram, TikTok, Facebook... Des capsules «home made» pour ces ambassadeurs légitimes.

Last but not least, une incentive a été offerte aux soignants pour avoir un moment de respiration et de reconnaissance pour leur engagement au quotidien.

Selon Mehdi Najeddine, co-fondateur et Directeur de l’Innovation de l’agence Void, «nous entrons dans une nouvelle ère du Marketing d’influence, plus fin, de l’ordre de la nano-communauté. Des citoyens partagent des moments de vérité sans placement produit, ni sponsor, dont le seul but est de défendre une raison d’être».

Pour découvrir l’agence Void et ses travaux: https://void.fr/fr/agence-digitale/

Bilan de la compagne en 1 mois:

• 572 soignant-e-s des établissements ELSAN devenus nano-influenceurs grâce à leur participation et partage sur les réseaux.

• +800k étudiants & professionnels de santé touchés via Facebook, Insta, TikTok et Linkedin.

• 412 candidatures de soignant•e•s reçues en un mois.