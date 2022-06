© Copyright : DR

Attijariwafa bank est l’entreprise marocaine la mieux classée dans l’édition 2022 de la liste des 100 meilleures sociétés cotées de la région Moyen-Orient Afrique du Nord (Mena), établie chaque année par le magazine de référence «Forbes Middle East».

Nouvelle distinction pour Attijariwafa bank. Cette fois-ci, le groupe bancaire panafricain basé à Casablanca a décroché la première place parmi les 5 entreprises marocaines figurant au palmarès 2022 des «meilleures sociétés cotées» de la région Mena, un classement établi chaque année par le magazine économique Forbes Middle East.

Au niveau de la région, Attijariwafa bank se classe au 23e rang de cette liste, les premières places étant occupées par des géants mondiaux comme Aramco, QNB ou encore Saudi National Bank.

Dans son commentaire sur le groupe bancaire marocain, Forbes Middle East rappelle qu’Attijariwafa bank est la plus grande banque du Maroc et l'une des plus importantes d'Afrique. La banque emploie plus de 20.583 personnes, compte près de 10,6 millions de clients et opère dans 26 pays.

Comptant environ 10,6 millions de clients au Maroc et en Afrique, la banque a enregistré un chiffre d’affaires de 4,3 milliards de dollars en 2021, et un bénéfice de plus de 630 millions de dollars.

En 2021, Attijariwafa bank a lancé un nouveau plan stratégique «@MBITIONS 2025» pour renforcer sa position de groupe bancaire et financier africain, tirer parti des technologies numériques disruptives et s'aligner davantage sur les normes internationales en termes d'efficacité, de risque et de conformité.

En mars 2022, Attijariwafa bank et l'Agence marocaine de l'efficacité énergétique ont signé un protocole d'accord pour renforcer la coopération en matière d'efficacité énergétique et le financement de l'économie verte, note également Forbes Middle East.

Comme évoqué précédemment, 5 entreprises marocaines figurent cette année au palmarès de ce classement. Outre Attijariwafa bank, entreprise marocaine la mieux classée, on retrouve, dans l’ordre, Maroc Telecom (40e), Banque centrale populaire (46e), Bank of Africa (55e) et LafargeHolcim Maroc (99e).