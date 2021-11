Fairmont, une marque centenaire du groupe Accor au service du développement de l’hôtellerie de luxe au Maroc

Fairmont La Marina Rabat-Salé ouvrira ses portes en 2022.

© Copyright : DR

Fort de plus de 5.200 hôtels et de 10.000 espaces de restauration et bars, Accor est implanté dans 110 pays. Aujourd’hui, le groupe déploie un écosystème hôtelier intégré parmi les plus diversifiés du secteur, associant plus de 50 marques, dont 40 enseignes hôtelières, 13 dans le luxe et le haut de gamme.

Cette volonté de se positionner comme acteur majeur dans le luxe est renforcée en 2016 avec l’acquisition stratégique des marques historiques Fairmont, Raffles et Swissotel. En effet, les trois célèbres enseignes complètent de manière stratégique le portefeuille du groupe dans le segment du luxe et permet d’étoffer sa couverture géographique en particulier en Amérique du Nord, l’un des premiers marchés émetteurs de tourisme international. Par ailleurs, cette acquisition propulse le groupe parmi les géants mondiaux du luxe. Avec ce rachat, le plus important de son histoire, Accor détient plus de 500 établissements dans le segment du luxe, intégrant ainsi le top 3 des acteurs mondiaux de la catégorie, notamment derrière le géant américain Mariott-Starwood. Fairmont, l’enseigne d’hôtellerie de luxe, fait son entrée au Maroc Enfin, le groupe Accor se voit acquérir une nouvelle expertise de résidences apportée par la marque Fairmont Résidences, déployées aujourd’hui au Maroc. Selon Hamid Bentahar, Président de Accor Gestion Maroc, «Fairmont est reconnu mondialement comme leader de l’hôtellerie de luxe avec une collection d’hôtels dont The Plaza à New York et The Savoy Hotel à Londres et a toute sa place pour compléter sa collection iconique d’hôtels de luxe au Maroc. La marque Fairmont trouve ainsi écho auprès des voyageurs d’aujourd’hui, et a su parfaitement s’adresser aux clients marocains notamment grâce à son savoir-faire dans la personnalisation, la création d’expériences exceptionnelles ainsi qu’un sentiment d’appartenance à la communauté». De ce fait, après avoir déployé son premier drapeau dans la ville ocre avec le Fairmont Royal Palm Marrakech en 2017, c’est au tour du Fairmont Taghazout Bay de voir le jour en juillet 2021 sur la côte atlantique pour faire rayonner la région Souss-Massa. En 2022, ce sont deux autres établissements qui ouvriront leurs portes à Rabat et Tanger, faisant du Maroc la 5e destination Fairmont dans le monde. Fairmont La Marina Rabat-Salé sera un lieu unique à l’architecture moderne et aux lignes épurées parfaitement intégrée dans son environnement. Le projet viendra compléter la vision stratégique de Eagle Hills pour la Marina Rabat-Salé, comme un ensemble homogène au service du développement économique et social inclusif de la ville de Salé, et du rayonnement touristique de toute la région. Fairmont et Eagle Hills construiront un hôtel de luxe au Bouregreg Fairmont La Marina Rabat-Salé comprendra un hôtel 5 étoiles luxe de 186 chambres et suites élégantes, ainsi qu’un ensemble résidentiel d’exception avec 88 résidences de luxe signées Fairmont. Celles-ci engloberont une, deux ou trois chambres, livrées entièrement meublées dans le plus pur respect des normes de la marque, le tout sur une superficie totale de plus de 44.000 mètres carrés. Le Fairmont Tanger, nouveau joyau niché entre l’atlantique et la méditerranée, écrira quant à lui un nouveau chapitre de l’histoire séculaire de la ville du détroit. En effet, le projet consiste en la restauration du bâtiment historique du Palais Tazi, qui a été agrandi tout en conservant son identité originelle marquée par le cachet arabo-andalou. Il proposera un total de 133 chambres comprenant 117 chambres standard king, 12 suites junior, 2 suites penthouse, une suite VIP et une suite royale. Aujourd’hui, le groupe Accor propose aux voyageurs du Maroc et du monde de redécouvrir la richesse et la diversité exceptionnelle du Royaume à travers la collection unique d’hôtels Fairmont qui offre une sélection d’expériences mémorables.

Par Contenu de marque