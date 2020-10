© Copyright : DR

La Fondation Crédit du Maroc procure à chacun des lauréats un soutien financier de 25.000 dirhams, en plus d’un programme de mentoring par des experts Crédit du Maroc, et d'une offre bancaire adaptée.

Après le succès de la première édition, la Fondation du Crédit du Maroc en partenariat avec Bidaya, incubateur social Green Tech de Casablanca, membre du Groupe SOS Pulse, a lancé pour la deuxième année consécutive le prix «Start Your Project with Fondation Crédit du Maroc & Bidaya».

Ce concours annuel récompense les entrepreneurs les plus méritants, porteurs de projets créateurs de valeur sociale et/ou soutenant la création d’emploi, dans les secteurs du développement durable.

Cette deuxième édition a rassemblé les entrepreneurs ayant achevé leur incubation au sein des 7e et 8e promotions du programme Bidaya Incub, après avoir eu accès, tout au long de l’année, à des plateformes de co-working, de formations, de coaching et à un réseau mondial de startups. Au-delà de cet accompagnement par Bidaya, la Fondation Crédit du Maroc offre:

- un soutien financier de 25.000 dirhams à chacun des lauréats afin de pouvoir lancer et développer son activité;

- un programme de mentoring par des experts Crédit du Maroc et une offre bancaire adaptée avec la possibilité d’ouverture d’un compte professionnel.

Parce que l’implication et l’engagement de ses collaborateurs sont un élément essentiel dans la réussite de sa démarche RSE, Crédit du Maroc a décidé de les faire participer au processus de sélection. Parmi les 8 startupers ayant postulé, 6 ont été présélectionnés grâce aux votes des collaborateurs du Crédit du Maroc.

Durant deux sessions de suffrage, les collaborateurs de la banque ont été invités à visionner les vidéos de présentation des startups en lice et ont ensuite voté en ligne sur une plateforme numérique interne. Les entrepreneurs ayant remporté le plus grand nombre de voix sont passés au second tour pour présenter en ligne leur projet face à un jury, composé des membres de la Fondation Crédit du Maroc, de Bidaya et de représentants de la société civile.

Ainsi, le mercredi 14 octobre 2020, le jury a auditionné les startups suivantes:

- Startup Dealkhir, qui permet aux internautes, effectuant des achats sur ce site, de faire des dons aux associations sans débourser le moindre centime supplémentaire.

- Startup Lombrisol, qui œuvre dans le recyclage des déchets organiques pour la production de biofertilisants en utilisant des vers de terre.

- Startup PlanTonome, qui travaille sur la conception de pots connectés qui prennent soin des plantes tout en économisant l’eau.

- Startup Fertidev, un incubateur technologique pour le développement de solutions biotech 100% marocaines qui assurent une valeur ajoutée aux produits agricoles et une protection de l'agriculteur, du consommateur et de l’environnement.

- Startup Diyafa, qui souhaite développer une nouvelle offre touristique pour séjourner dans les zones rurales du Royaume, à la découverte des trésors de nos villages et de nos campagnes.

À l’issue de la séance de présentation réalisée en ligne, le jury a délibéré pour sélectionner les 3 projets les plus méritants qui parviennent à concilier pérennité économique et impact social positif et qui se verront donc accompagner dans leur démarche de développement. Ainsi:

- le prix de l’Entrepreneuriat social a été décerné à Diyafa pour son projet à fort impact social;

- le prix de l’Entrepreneuriat environnemental a été décerné à Lombrisol pour son projet à fort impact environnemental;

- le prix Coup de Cœur du jury a été décerné à Lombrisol pour son engagement social et environnemental;

- le prix des collaborateurs du Crédit du Maroc a été décerné à Lombrisol.