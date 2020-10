© Copyright : DR

Le Crédit du Maroc vient de signer une convention de partenariat avec Maroc Entreprendre. Objectif: permettre aux jeunes porteurs de projets d’accéder à des solutions de financement et de bénéficier, au-delà de ce financement, d’un accompagnement humain, gratuit et pérenne.

Le 11 octobre 2019, lors de son discours prononcé à l’occasion de l’ouverture de la session parlementaire, Sa Majesté le Roi Mohammed VI avait appelé les établissements financiers à jouer pleinement leur rôle de financeur de l’économie pour accompagner le pays dans son développement et aboutir in fine à l’amélioration de l’inclusion économique, en soutenant les jeunes porteurs de projets et en contribuant ainsi à la création d’emploi.

Le discours royal appelait, en effet, les différents acteurs de l’écosystème financier à renforcer leurs dispositifs d’accompagnement vis-à-vis des jeunes entrepreneurs et TPE au Maroc.

«Le Crédit du Maroc s’est inscrit pleinement dans cette dynamique en prenant part naturellement au programme Intilaka qui permet aux porteurs de projets de libérer leur potentiel en bénéficiant d’un accès avantageux à des sources de financement», souligne la banque dans un communiqué.

La banque poursuit ainsi ses efforts, et signe aujourd'hui un partenariat avec Réseau Entreprendre Maroc, membre du réseau international d’associations Réseau Entreprendre, présent dans 10 pays et regroupant plus de 14.000 chefs d’entreprises.

Grâce à ce partenariat, les jeunes porteurs de projet bénéficieront, d’un accès au financement, d’un suivi personnalisé, d’un accompagnement humain gratuit et pérenne, et d’un accès à un réseau très large de chefs d’entreprises, explique la banque dans son communiqué.



Un partenariat qui, dans un contexte de crise sanitaire et économique aussi exceptionnel qu’inédit, prend tout son sens et qui va permettre aux porteurs de projets de garder espoir en l’ambition d’entreprendre. Ce partenariat revêt également une dimension responsable et solidaire dans la mesure où les collaborateurs de la banque pourront prendre part bénévolement aux différents programmes d’accompagnement et de soutien aux jeunes entrepreneurs en donnant de leur temps, leur expertise et leur expérience au profit des jeunes lauréats du programme Réseau Entreprendre Maroc.



«Avec ce partenariat, en totale cohésion avec nos valeurs et notre raison d’être -Agir chaque jour dans l’intérêt de nos clients et de la société-, nous souhaitons apporter notre contribution au développement de la création d’entreprises au Maroc.

Par ailleurs, la dimension régionale est très importante et nous allons travailler main dans la main avec le Réseau Entreprendre Maroc pour dynamiser l’entreprenariat en régions en nous appuyant sur nos équipes régionales, les équipes Réseau Entreprendre Maroc, présentes en régions ainsi que les opérateurs économiques des régions.

Nous mobiliser en faveur de l’entrepreneuriat et de l’innovation, c’est incarner une banque tournée vers l’avenir. Je souhaite beaucoup de succès à cette alliance», affirme Bernard Muselet, président du directoire du Crédit du Maroc.

«Le Réseau Entreprendre Maroc œuvre depuis sa création en 2006 au développement de l’entreprenariat au Maroc. Nous sommes convaincus que pour créer de l’emploi, il faut créer des employeurs. Notre mission est de contribuer à la réussite de nouveaux entrepreneurs, créateurs d’emplois et de richesses. Je suis donc très heureux de la signature de cette convention de partenariat avec le Crédit du Maroc, qui nous permettra d’une part de renforcer nos actions en régions et bénéficier de l’expertise, de l’accompagnement et du soutien des équipes régionales de la banque d’autre part», a souligné de son côté Mohammed Mehdi Laraki, président national du réseau Entreprendre Maroc.